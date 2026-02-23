屏東潮州年街四百多攤商 五天用十萬度電

屏東縣潮州鎮春節年街近一甲子是南部指標性年節活動，鎮公所考量曾遇跳電後一天一夜才修復、電表燒壞，火災等情況，從去年起調度七部發電機，今年更首度以十個攤商為一組迴路，請攤商自備發電機，「跳電是安全提醒」，公所初估，五天用電達十萬度，預估明年將再增一部發電機應變。

潮州鎮年街除夕到初四宛若不夜城，電力安全大家都繃緊神經，王建元說，年街攤商約四百多攤，一般區、特區，公開抽籤說明會提醒攤商，公所僅提供基礎照明，高負載電力設備請攤商自備發電機，一般區租金一天一千元，其中二百元是電費，五天共五千元。特區採競標。

王建元說，公所從去年起準備七部發電機，台電為輔助，去年以廿格為一組迴路，今年同樣七部發電機，首度改以十格為一組迴路。今年三六三個一般區，卅六組迴路，四十七特區是四十七組迴路。迴路從廿個縮減十個一組，成本相對提高。

王建元說，七部發電機每部發電機八十ＫＷ（千瓦），等於五六ＯＫＷ，加上原有台電電表加起來共一千K W，不跳電一個小時一千度電，白天遊客較少，一天平均約兩萬度電，五天十萬度，相當於三五Ｏ個家庭一個月的用電量。租用發電機、電力維修人力等成本，約花五十多萬元。

不斷改善電力，王建元說，今年五天燒掉廿多條電線，明年預估再增一部發電機，但是否提高一般區租金，則需精算。

「跳電原因提醒攤商控制用電以免釀災。」王建元說，有些攤商會互助平攤發電機成本，有的則遇跳電才拿出發電機。

賣油飯的攤商年街期間一天炒十小時，他說，遇到跳電約三、五分鐘後就復電。攤商說，賣吃的需冷凍，會自備發電機較安全，一天約花五百元柴油錢。