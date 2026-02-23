屏東內埔年街亂象多 人行道慘變停車場

屏東內埔年街公所號稱五天湧百萬人次，但人車潮帶來塞車、違停，停車場昏暗擦撞、跳電等亂象，議員李世淦批，他上月會勘人行道在年街期間卻慘變停車場，本末倒置。

內埔鄉公所主秘林明志表示，大草皮停車場內昏暗日後舉辦會在場內用燈光標示指引動線改善，年街期間現場均安排義交引導交通。除夕跳電也馬上調度發電機應變，隔天請台電進場。

內埔年街是鄉長鍾慶鎮上任後舉辦，今年第五次，中間因疫情停辦兩次。去年因連兩年頭獎汽車都抽到同一人，引發爭議，屏檢調查認定無犯罪事實簽結。今年抽到汽車頭獎是九如鄉親，花兩千元買一本摸彩券中獎。

內埔年街除夕到初四登場共七百多攤，除夕遇跳電。公所準備四萬張摸彩券，賣出三萬九千五百張，一張摸彩券廿元，一本一百張共兩千元。公所稱五天湧一百萬人次，帶來十億商機，但配套沒規畫好，汽機車違停，車禍頻傳，警疲於奔命。

有網友質疑，停車場規畫宣傳不夠，不知哪裡可停車，內埔國小周邊道路硬塞。也有外地遊客找停車位排一個多小時才進入公所規畫大停車場，但場內昏暗，開進去塵土飛揚，有遊客因發生擦撞敗興而歸。

縣議員李世淦說，二○二四年他早就提議縣府應在內埔鄉建停車場，幫助鄉民也發展觀光，他上月會勘人行道，年街期間慘變停車場，本末倒置，盼公所與縣府正視交通安全。

警統計五天停車場內擦撞報案五件，因停車場非屬道路，擦撞屬民事。