陳光復昏迷指數從3進步到6 家屬曝能睜開眼、眼球也有反應

澎湖縣長陳光復大年初一在文化局演藝廳不慎失足摔落階梯，腦部重傷昏迷，轉送高雄榮總治療並進行顱內減壓手術；家屬今下午在臉書發文指出，陳光復昏迷指數從3進步到6，醫療團隊正全力穩定他的血栓狀況，指數已逐日下降，目前仍處於關鍵觀察期。

陳光復家屬表示，這幾天對我們守候在高雄的家人來說，最溫暖的力量莫過於從家鄉澎湖傳來的每一聲祈禱，並感謝今早馬公長老教會教友為陳光復全心祈禱，陳光復真的聽見了、也正在努力。

家屬透露，這幾天在陳光復耳邊輕聲說著大家對他的愛，他睜開了眼睛，眼球也跟著有了反應。看著昏迷指數從入院時的3，進步到現在的6，看見他的生命韌性。

家屬指出，醫療團隊正全力穩定陳光復的血栓狀況，指數已逐日下降，並增加了營養補給。醫師提到，陳光復的心臟、肝腎等基礎指數都非常健康，這證明他的身體底子很好，擁有「跌倒要再起來」的最強後盾。雖肺部因急救時有些許積水，但醫師強調都在可控範圍內，會持續密切注意。

家屬表示，目前陳光復仍處於關鍵觀察期，雖然艱辛，但每一步都走得穩健持平。醫師提醒我們要給病人時間與耐心，盼大家繼續為陳光復加油。