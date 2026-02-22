快訊

台灣成罪魁禍首？被點名「破壞美中美好氛圍」 恐讓4月川習會胎死腹中

陳光復不慎摔落...昏迷指數從3進步到6 家屬曝能睜開眼、眼球也有反應

聽新聞
0:00 / 0:00

陳光復昏迷指數從3進步到6 家屬曝能睜開眼、眼球也有反應

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
陳光復昏迷指數從3進步到6，家屬曝處於關鍵觀察期。圖為陳光復日前在澎湖跑行程畫面。圖／取自臉書
陳光復昏迷指數從3進步到6，家屬曝處於關鍵觀察期。圖為陳光復日前在澎湖跑行程畫面。圖／取自臉書

澎湖縣長陳光復大年初一在文化局演藝廳不慎失足摔落階梯，腦部重傷昏迷，轉送高雄榮總治療並進行顱內減壓手術；家屬今下午在臉書發文指出，陳光復昏迷指數從3進步到6，醫療團隊正全力穩定他的血栓狀況，指數已逐日下降，目前仍處於關鍵觀察期。

陳光復家屬表示，這幾天對我們守候在高雄的家人來說，最溫暖的力量莫過於從家鄉澎湖傳來的每一聲祈禱，並感謝今早馬公長老教會教友為陳光復全心祈禱，陳光復真的聽見了、也正在努力。

家屬透露，這幾天在陳光復耳邊輕聲說著大家對他的愛，他睜開了眼睛，眼球也跟著有了反應。看著昏迷指數從入院時的3，進步到現在的6，看見他的生命韌性。

家屬指出，醫療團隊正全力穩定陳光復的血栓狀況，指數已逐日下降，並增加了營養補給。醫師提到，陳光復的心臟、肝腎等基礎指數都非常健康，這證明他的身體底子很好，擁有「跌倒要再起來」的最強後盾。雖肺部因急救時有些許積水，但醫師強調都在可控範圍內，會持續密切注意。

家屬表示，目前陳光復仍處於關鍵觀察期，雖然艱辛，但每一步都走得穩健持平。醫師提醒我們要給病人時間與耐心，盼大家繼續為陳光復加油。

陳光復 醫師 澎湖

延伸閱讀

澎湖縣長陳光復初一重傷後最新病況曝 民進黨縣黨部：朝好轉方向發展

好消息！陳光復初一重傷後「昏迷指數從5往上升」 家屬發聲：目前進步中

澎湖縣長陳光復摔倒昏迷 馬公市長黃健忠還原現場

陳光復已手術未脫險 澎湖縣府：目前情況穩定 懇請大眾持續集氣祈福

相關新聞

陳光復昏迷指數從3進步到6 家屬曝能睜開眼、眼球也有反應

澎湖縣長陳光復大年初一在文化局演藝廳不慎失足摔落階梯，腦部重傷昏迷，轉送高雄榮總治療並進行顱內減壓手術；家屬今下午在臉書...

蔡其昌烈日下發小紅包 喊話不分黨派支持高雄蓋中型巨蛋

中華職棒大聯盟會長、立委蔡其昌今到高雄發送新春小紅包，吸引不少球迷排隊等候，台南球迷唐東鉦連續兩年都來高雄排第一位，獲得...

觀光遊憩壓力大 澎湖擬將白沙郷員貝筆墨紙硯、百褶裙設為自然紀念物

白沙鄉講美村東山頭紅土層為澎湖岩層重要之界線，而白沙鄉員貝筆墨紙硯及百褶裙，擁有壯麗且造型多樣的玄武岩柱狀節理，具有自然...

屏東燈節10年從「萬年臭」到城市美學指標 年吸百萬人潮 創55億商機

「我屏東、我驕傲！」屏東縣政府2019年辦台灣燈會驚豔各界，引進無人機、打破以往燈會主燈以生肖為主題，首次用黑鮪魚「巨鮪...

獨／兒時回憶大津瀑布華麗轉身光影舞台 奇幻大津點亮高樹觀光

屏東縣高樹鄉大津瀑布是許多人兒時回憶與校外教學景點，屏東縣府文化處2024年首次推出「奇幻大津」光影藝術，一開始不被看好...

獨／潮州年街5天相當350戶家庭用電 商機破億、跳電成安全防線

屏東縣潮州鎮春節年街近一甲子是春節必訪市集，潮州年街集緊鄰住宅，為避免用電過載跳電影響住戶，鎮公所今年在市集期間調度7部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。