蔡其昌烈日下發小紅包 喊話不分黨派支持高雄蓋中型巨蛋
中華職棒大聯盟會長、立委蔡其昌今到高雄發送新春小紅包，吸引不少球迷排隊等候，台南球迷唐東鉦連續兩年都來高雄排第一位，獲得獨一無二的頭香禮。蔡其昌說，今天預計在高雄發出2千個「歐告搖搖馬小紅包」，南台灣天氣很熱，他在2月已經穿短袖，希望不分黨派都能支持台灣棒球，為高雄爭取一個中型的巨蛋當室內球場，提高球迷入場意願。
中華職棒北中南各辦一場新春紅包發送活動，高雄場選在左營「都會森林浴場」公園，今天下午2時起發放，公告時間未到就吸引許多球迷排隊等候，人龍綿延100多公尺。台南球迷唐東鉦凌晨4點抵達現場，花10小時排隊搶得頭香。
蔡其昌表示，因為「歐告搖搖馬小紅包」數量有限，職棒大聯盟只安排北中南各一場發送活動，高雄的數量已經沒有很多，可能只發1、2千個而已。
此外，針對台美混血好手「龍仔」（Jonathon Long）意外受傷一事，蔡其昌表示，第一時間確定沒有骨折，還不能夠確定他能不能參賽，要等明天詳細的檢查報告出來之後才能確定，大家都為他祈福、為他加油，希望有驚無險。
媒體問及，今天高雄發送紅包是否也是為民進黨高雄市長參選人賴瑞隆加油打氣。蔡其昌否認此說法，他也表示，凡是聯盟活動，不管哪一個政黨候選人要來跟球迷朋友打招呼、拜年，他身為會長都歡迎，更希望台灣不分黨派，無論哪一個政黨的政治人物都來支持棒球。
蔡其昌強調，「我們太需要大家的力量」，因為大家都知道看球很熱，尤其高雄特別熱，所以南部球迷都很希望有一個室內球場，或許不一定要像台北蓋那麼大，但如果南部能夠有一個中型巨蛋當室內球場，相信大家觀賽體驗會更好，球迷進場意願也會更高。
蔡其昌說，現在才2月，他來高雄已經要穿短袖，球迷7、8月進場看球真的很辛苦，所以很期待各政黨政治人物或有影響力的人能夠多多支持，北中南都能夠有一個室內棒球場，這樣對推動棒球運動會有很大幫助，歡迎大家都來支持棒球、支持中華職棒。
