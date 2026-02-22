收假金門返台近400人候補 陳福海：盡力協調加班機
春節連假最後一天，金門返台旅客數量多，包括近400名候補航班旅客；金門縣長陳福海、國民黨立委陳玉珍都到場關心候補狀況，並宣布民航加班機、軍機都將協助疏運。
春節收假期間金門機場湧現返台人潮，金門航空站今天上午10時統計現場往台北、台中、高雄候補人數，分別有252、80、52人表達需求；金門航空站隨後公布加班機資訊，立榮航空增開晚間9時30分往台北加班機。
陳福海、陳玉珍下午也到場關心旅客候補返台情形。陳福海表示，讓鄉親能返鄉過年，以及過完年後回到台灣上班上課是政府責任，會盡力協調加班機，今天除立榮加班，華信航空也增開晚間10時40分加班機1架次往台北。
陳玉珍說，已請國防部協助，目前申請到往台中軍機1架，待民航機與軍機叫號結束後，會再統計現場人數，以爭取更多班機協助。
根據金門航空站提供資訊，昨天立榮航空增開往台北加班機1架次，軍機投入往台北2架次、台中與高雄各1架次，共疏運返台候補旅客約350名。
