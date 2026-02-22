連假收心迎開工日 高雄衛生局：清淡飲食散步皆妙招

快訊

中央社／ 高雄22日電

春節連假即將結束，隨著明天開工日到來，不少上班族可能出現提不起勁等常見「收假症候群」；高雄市衛生局今天提出4項「收心」妙招，盼助民眾為工作儲備穩定能量。

高雄市衛生局今天發布新聞稿指出，開工日到來，不少上班族可能出現提不起勁、注意力不集中、精神緊繃與壓力增加等常見「收假症候群」，但只要透過簡單4項「收心方式」，即可助身心逐步回到規律狀態。

衛生局表示，4項「收心方式」包括「清淡飲食，調整節奏」，假期尾聲逐步恢復清淡、均衡飲食，補充蔬果與水分，幫助身體回到正常作息；其次是「預留時間，平穩轉換」，提早調整作息，讓身心有緩衝時間。

此外，「腹式呼吸，放鬆身心」，找個安靜地方，閉上眼睛，慢慢吸氣、再緩緩吐氣，專注感受呼吸節奏與流動，每天練習5分鐘，有助啟動副交感神經、穩定情緒，讓緊繃身體慢慢放鬆。

最後是「散步紓壓，恢復活力」，每天安排20至30分鐘輕度活動，如散步、伸展或簡單運動，可促進血液循環與新陳代謝，提升精神狀態，為開工做好準備。

衛生局表示，連續假期的結束不只是回到工作崗位，更是重新整理步調、迎接新階段的契機；市民也可善用在地心理支持資源，如社區心理衛生中心據點，讓心理健康成為日常生活一部分。

衛生局表示，若在調適過程中出現明顯情緒低落、焦慮或壓力難以負荷情形，可撥打衛福部24小時安心專線1925，或上班時間致電衛生局社區心理衛生中心專線（07）716-1925，由專業人員提供協助。

衛生局 情緒低落

