高雄與八王子締盟20週年 羅達生：兩市深化台日情誼

中央社／ 高雄22日電

高雄市日本八王子市2006年締結友好城市，近日八王子市副市長植原康浩率團訪問高雄，高雄市副市長羅達生說，未來將持續深化兩市多元領域合作，讓台日情誼持續升溫。

高雄市政府發布新聞稿表示，植原康浩率團21日至23日首次訪問高雄，並邀東京都立大學男子啦啦隊MAXONS參與高雄燈會演出；MAXONS以高難度拋接與組技著稱，此次訪高為首次海外演出，結合日本動漫歌曲與流行音樂，展現活力。

羅達生歡迎訪團，並表示未來高雄將持續深化與八王子市在教育、文化、農業及青年交流等多元領域合作，讓台日情誼在世代傳承中持續升溫。

羅達生並指出，自2023年起，八王子台灣友好交流協會連續3年採購高雄鳳梨供八王子市38所國中約1萬5000名師生享用，透過營養午餐水果分享高雄當季美味，加深學生對彼此城市的認識與連結。

植原康浩表示，八王子與高雄兩市20年交流奠基於信任與互惠，此次訪高更深刻感受到兩市間緊密且真誠夥伴關係，無論教育互訪或農產合作，都讓市民感受到友好城市的價值。

高雄市行政暨國際處長張硯卿表示，與八王子市締盟20週年不僅是回顧成果，更是展望未來新起點；感謝八王子台灣友好交流協會理事長黑須隆一長期支持台日地方交流，共為台日城市外交寫下新篇章。

