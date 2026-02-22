快訊

觀光遊憩壓力大 澎湖擬將白沙郷員貝筆墨紙硯、百褶裙設為自然紀念物

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
該報告指出，指定自然紀念物與辦理說明會及其相關活動，使當地居民了解家鄉地質的珍貴，發自內心保育鄉土，而地景保育兼顧遊憩資源，也能促進社區經濟發展。圖／取自澎湖海洋地質公園自然紀念物評估報告
白沙鄉講美村東山頭紅土層為澎湖岩層重要之界線，而白沙鄉員貝筆墨紙硯及百褶裙，擁有壯麗且造型多樣的玄武岩柱狀節理，具有自然獨特罕見以及重要的科學價值，然而因村落與沿海設施開發與興建，以及龐大的觀光遊憩壓力下，有被破壞或挖除可能。農業部林業及自然保育署表示，澎湖縣政府擬指定前述地景為自然紀念物，也將變更原本「七美鄉小台灣」自然紀念物畫設範圍。

林保署表示，日前澎湖縣政府預告，擬指定標的「白沙鄉講美紅土層」畫設為自然紀念物，畫設面積2070.56平方公尺，因村落與沿海設施開發與興建，有破壞或挖除之可能，而白沙鄉講美村東山頭紅土層為澎湖岩層重要之界線，為大陸型玄武岩噴發特徵、玄武岩噴發層序、岩層接觸現象、玄武岩風化現象，具有自然獨特罕見以及重要的科學價值，符合自然紀念物畫設條件。

而「白沙鄉員貝筆墨紙硯及百褶裙」畫設面積為28518.70平方公尺，因員貝嶼玄武岩柱狀節理發達，受到海浪的拍打侵蝕，地景包含石筆、石硯、無字天書和石墨，以及員貝嶼東北側海崖壯麗的百褶裙柱狀玄武岩，擁有壯麗且造型多樣的玄武岩柱狀節理，具有自然獨特罕見以及重要的科學價值，但因為熱門觀光遊憩景點，觀光遊憩壓力龐大，符合自然紀念物畫設條件。

林保署指出，原七美小台灣自然紀念物公告範圍僅為小台灣地景本身的海蝕平台，此次澎湖縣政府也將變更範圍，將出露於牛姆坪海崖的岩脈也納入原小台灣自然紀念物中，從海上眺望可清楚觀察牛姆坪的火山碎屑堆積物及穿透凝灰岩層之岩脈，可觀察到澎湖群島所有的岩性，具有自然獨特罕見以及重要的科學價值，也符合自然紀念物畫設條件。

