高雄警方借助AI 減少民眾因避讓救護車被告發違規

高雄市警察局為減少民眾因避讓救護車遭告發，首創AI辨識過濾機制。警方指出，系統開發過程面臨樣本蒐集困難、環境變化影響準確度，以及易與相似車輛混淆等諸多難處。

高雄市政府警察局統計民國113年到今年1月27日止，民眾因配合避讓救護車，遭科技執法告發後提出申訴案件總計36件，雖經查證後均已撤銷罰單，但善意避讓救護車卻仍需費時申訴處理，造成民眾時間與心力負擔。

因此，高雄警方首創導入AI影像辨識過濾機制，於高雄榮民總醫院及高雄國軍總醫院周邊道路，選定左營區大中一路與鼎中路口、苓雅區中正一路與輔仁路口2處科技執法設備作為示範路口。

高市警局交通警察大隊向中央社記者表示，AI影像辨識過濾系統開發中面臨樣本蒐集困難，也就是違規樣本數不多，不同角度與距離影像差異大，且不同救護車可能擁有不同車型、外觀標示，須蒐集大量樣本，才能讓AI有足夠訓練資料。

除此之外，環境變化也會影響辨識準確度，像是白天、夜間、雨天、逆光，及車輛被其他車遮擋，都會影響影像品質，增加AI判斷難度；還有容易與相似車輛的外型混淆，必須透過不斷改良模型，讓AI能準確抓到救護車專屬特徵。

系統運作原理主要是透過路口科技執法設備，納入AI辨識救護車功能，當救護車經過路口前1分鐘避讓的違規車輛影像，如因禮讓救護車而產生變換車道、闖紅燈或越線等違規影像傳至主機後端，經員警再次審核確認後，就會主動不予舉發。

交通警察大隊指出，高雄現有AI智慧影像過濾救護車地點共計25處，並持續擴大建置中，統計114年12月1日至115年1月27日止，已主動剔除770件避讓救護車違規案件。

交通警察大隊也補充，目前高雄具備有AI功能科技執法設備包括路口多項違規（闖紅燈含紅燈左轉、右轉、越線及不依標誌標線號誌指示行駛-違規左右轉）、不停讓行人、限制車種違規駛入、違規停車、區間測速等。