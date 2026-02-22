快訊

他從iPhone 13 Pro Max升級iPhone 17 Pro Max！曝5大明顯差異 這項超滅火

經典賽／中華隊出現傷兵 「龍仔」熱身賽意外造成左手肘拉傷

對等關稅被推翻、川普怒課全球15%稅率唯2國逃過一劫 各國反應一次看

高雄警方借助AI 減少民眾因避讓救護車被告發違規

中央社／ 高雄22日電

高雄市警察局為減少民眾因避讓救護車遭告發，首創AI辨識過濾機制。警方指出，系統開發過程面臨樣本蒐集困難、環境變化影響準確度，以及易與相似車輛混淆等諸多難處。

高雄市政府警察局統計民國113年到今年1月27日止，民眾因配合避讓救護車，遭科技執法告發後提出申訴案件總計36件，雖經查證後均已撤銷罰單，但善意避讓救護車卻仍需費時申訴處理，造成民眾時間與心力負擔。

因此，高雄警方首創導入AI影像辨識過濾機制，於高雄榮民總醫院及高雄國軍總醫院周邊道路，選定左營區大中一路與鼎中路口、苓雅區中正一路與輔仁路口2處科技執法設備作為示範路口。

高市警局交通警察大隊向中央社記者表示，AI影像辨識過濾系統開發中面臨樣本蒐集困難，也就是違規樣本數不多，不同角度與距離影像差異大，且不同救護車可能擁有不同車型、外觀標示，須蒐集大量樣本，才能讓AI有足夠訓練資料。

除此之外，環境變化也會影響辨識準確度，像是白天、夜間、雨天、逆光，及車輛被其他車遮擋，都會影響影像品質，增加AI判斷難度；還有容易與相似車輛的外型混淆，必須透過不斷改良模型，讓AI能準確抓到救護車專屬特徵。

系統運作原理主要是透過路口科技執法設備，納入AI辨識救護車功能，當救護車經過路口前1分鐘避讓的違規車輛影像，如因禮讓救護車而產生變換車道、闖紅燈或越線等違規影像傳至主機後端，經員警再次審核確認後，就會主動不予舉發。

交通警察大隊指出，高雄現有AI智慧影像過濾救護車地點共計25處，並持續擴大建置中，統計114年12月1日至115年1月27日止，已主動剔除770件避讓救護車違規案件。

交通警察大隊也補充，目前高雄具備有AI功能科技執法設備包括路口多項違規（闖紅燈含紅燈左轉、右轉、越線及不依標誌標線號誌指示行駛-違規左右轉）、不停讓行人、限制車種違規駛入、違規停車、區間測速等。

救護車 警察 闖紅燈

延伸閱讀

春節連假近尾聲 澎湖海空疏運估單日逾6千人返台

帶日籍友人遊高雄計程車上打翻飲料 不滿司機強索千元清潔費互槓

高雄走春最夯景點 果嶺自然公園、澄清湖春節4天吸客22萬人次

拜票遇長者暈倒 民進黨南投縣長參選人温世政秒變醫師救人

相關新聞

獨／潮州年街5天相當350戶家庭用電 商機破億、跳電成安全防線

屏東縣潮州鎮春節年街近一甲子是春節必訪市集，潮州年街集緊鄰住宅，為避免用電過載跳電影響住戶，鎮公所今年在市集期間調度7部...

高市123處公園沒性別友善廁所 民眾覺得尷尬

高雄近年致力打造親子共融特色公園，全市一二三座公園公廁卻無一處性別友善廁所，造成尖峰時段女廁不敷使用時無法應急，爸爸帶幼...

高市建親水公園 民眾盼延長設施開放時間

因應極端天氣高溫熱傷害，高雄市近年打造親水公園設施，不過僅開放四月至九月使用，時間才半年，議員質疑高雄高溫月份多，不僅開...

成功打通！終於可以一圈走到底 左營蓮池潭環湖步道正式成環

高市觀光局近年陸續斥資1億2750萬元推動蓮池潭風景區環境改善，近期成功打通環潭步道最後一處瓶頸，形成完整環形動線，讓蓮...

粉櫻染山頭、桃源寶山二集團櫻花季登場 夜櫻美景成亮點

高雄山城迎來一年一度賞櫻季，位於桃源區、海拔約1500公尺的寶山二集團櫻花公園，近5000株櫻花接力綻放，河津櫻率先滿開...

屏東春節勝利星村湧2百萬人次、奇幻大津熱度爆表一票難求

屏東春節期間國旅熱絡，勝利星村走春人潮再創新高，小年夜到年初四一連6天湧入突破200萬人次，不少店家業績開紅盤樂開懷；另...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。