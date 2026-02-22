獨／潮州年街5天相當350戶家庭用電 商機破億、跳電成安全防線

屏東縣潮州鎮春節年街近一甲子是春節必訪市集，潮州年街集緊鄰住宅，為避免用電過載跳電影響住戶，鎮公所今年在市集期間調度7部發電機，並以10個攤商為一個迴路，「跳電是安全機制應變」，公所初估，5天下來用電量高達10萬度電，相當於350個家庭一個月的用電量，還不包含攤商自備發電機。

潮州鎮春節年街市集從最早期在潮州鎮三角公園，現今發展規模化，從清水南路到興隆路、愛河路到華興路、永華街到廬山路，中間呈圓形放射性擴散。鎮公所主秘王建元觀察，年街商機無限，以往過年期間鎮內店家不做生意選擇休息，近年願意開店，經濟效益從年街外擴到整個潮州鎮，帶來逾億元商機。

攤商笑的合不攏嘴，有賣玉米店家說，5天淨賺5、60萬元。在年街賣拔絲糖葫蘆，一串賣一百元，5天下來賣2000多串。還有大學生在現場表演火舞賺學費，一天下來也有1萬多元，5天至少大學學費有著落。

潮州鎮年街市集除夕到初四登場，宛若不夜城，電力問題引發關注。王建元說，台電只是輔助，若僅靠台電，一旦跳電連動影響周邊住戶，周邊住戶過年被停電，是會被罵一年，就曾經發生跳電後影響住戶一天一夜後才修復，住戶冰箱食物全壞。

王建元說，今年準備7部發電機，成本就要50多萬元。攤商抽籤說明會，就有明確告知，公所只提供照明基礎電力，其他高負載電力設施，請攤商自備發電機。7部發電機待命，每部發電機是80KW，等於有560KW，加上原有台電的電表加起來共1000KW，再不跳電狀況下一個小時用一千度電，24小時用2萬4000度，扣除白天遊客較少，平均一天用2萬度電，5天用掉10萬度電，換算下來，相當於350個家庭一個月的用電量。

王建元說，今年也將特區、一般區攤商電力預作規畫，一般區來說，十個格子為一個迴路，363個一般區，就有36組迴路，47個特區就是47 組迴路。若迴路超過就要請攤商自備發電機，否則過載、引發火災，曾有一年遇到電表負載燒掉了。

「跳電就知道是哪個區域發生問題！」王建元說，跳電區域控制在十個單位迴路，這十個攤商知道彼此賣什麼，若遇跳電攤商會自己跳出來解決，有些攤商合作，分享發電機成本。也有些攤商趕緊拿出自備發電機上場。