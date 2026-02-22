聽新聞
0:00 / 0:00

校園新鮮事／大同高中健行隊 走讀十九世紀歷史場域

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣大同高中十六名學生，寒假到恆春半島五天徒步深度走讀。圖／大同高中提供
屏東縣大同高中十六名學生，寒假到恆春半島五天徒步深度走讀。圖／大同高中提供

屏東縣立大同高中十六名學生組成「千里微塵：南岬健行隊」，寒假在恆春半島展開五天徒步之旅，手持文獻，親歷羅發號船員登岸等歷史場域，展開一趟山海之間深度走讀，印證讀萬卷書，不如行萬里路。

大同高中學生二月九日起走訪美軍福爾摩沙遠征登陸地、南岬盟約地、清軍龜鼻山臨時堡壘與八瑤灣海灘等地，在大同高中老師利天龍領隊下重返十九世紀國際外交現場，一行人在羅峰寺前以老照片對比當前地景，也翻越中央山脈南端分水嶺，驗證李仙得筆下地理地貌。

走訪八瑤灣事件現場，師生們以淨灘回饋歷史傷痕，隊伍走入九棚社區時，剛好遇到全村大掃除，獲居民熱歡迎。

師生們也重走當年燈塔建地勘察路線，向一八七五年畢齊禮（George Beazeley）考察隊致敬。前往鵝鑾鼻路上，經過船帆石西北方海灘，正是羅發號船員遇難之地。船帆石當時被稱為紅頭嶼，「從古至今，縱使無聲，卻真實地見證著歷史」。

負責空拍的學生張祐玹說，從高空俯瞰八瑤灣，沙丘廣闊，看出人在大自然前微不足道。對宗教與歷史深感興趣的黃邦硯走訪鵝鑾鼻臨時燈塔遺址與石符碑刻後，對地方信仰與族群有更深理解；學生李妍靚說，原本只是風景的地方，走一遭後富有更多意義與溫度。

學校表示，「千里始足下，高山起微塵」，此次五日健行，學生們看見不同的風景，領略讀萬卷書，還得行萬里路，才能擁有宏大格局。

延伸閱讀

台南走春腳下也有亮點！17款彩繪特色汙水孔蓋走讀故事

英國海灘現50年前加拿大垃圾 環保人士嘆「一發不可收拾」

初一開館！南美館TAM+偵探事務所帶路走讀地方史、以展覽與神明同遊

來一趟獨嘉行程　走讀剛剛好的嘉義市

相關新聞

成功打通！終於可以一圈走到底 左營蓮池潭環湖步道正式成環

高市觀光局近年陸續斥資1億2750萬元推動蓮池潭風景區環境改善，近期成功打通環潭步道最後一處瓶頸，形成完整環形動線，讓蓮...

高市123處公園沒性別友善廁所 民眾覺得尷尬

高雄近年致力打造親子共融特色公園，全市一二三座公園公廁卻無一處性別友善廁所，造成尖峰時段女廁不敷使用時無法應急，爸爸帶幼...

高市建親水公園 民眾盼延長設施開放時間

因應極端天氣高溫熱傷害，高雄市近年打造親水公園設施，不過僅開放四月至九月使用，時間才半年，議員質疑高雄高溫月份多，不僅開...

校園新鮮事／大同高中健行隊 走讀十九世紀歷史場域

屏東縣立大同高中十六名學生組成「千里微塵：南岬健行隊」，寒假在恆春半島展開五天徒步之旅，手持文獻，親歷羅發號船員登岸等歷...

粉櫻染山頭、桃源寶山二集團櫻花季登場 夜櫻美景成亮點

高雄山城迎來一年一度賞櫻季，位於桃源區、海拔約1500公尺的寶山二集團櫻花公園，近5000株櫻花接力綻放，河津櫻率先滿開...

屏東春節勝利星村湧2百萬人次、奇幻大津熱度爆表一票難求

屏東春節期間國旅熱絡，勝利星村走春人潮再創新高，小年夜到年初四一連6天湧入突破200萬人次，不少店家業績開紅盤樂開懷；另...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。