高市建親水公園 民眾盼延長設施開放時間

因應極端天氣高溫熱傷害，高雄市近年打造親水公園設施，不過僅開放四月至九月使用，時間才半年，議員質疑高雄高溫月份多，不僅開放時間應評估延長，也要加強布建，達到「一區一親水公園」 願景。

公園處表示，高雄目前有親水設備的公園包括藍田公園、享平公園、時代公園、星光水岸公園、五甲公園等，今年將落成的「台鐵機廠親子遊樂園區」也會設置親水遊憩區，目前開放時間為四至九月，會視氣溫狀況及配合連續假日或節慶，滾動檢討開放時間。

據統計，六都熱危害總時數從二○二二年一千一百四十八小時，升至前年一千七百九十六小時，高雄熱危害潛在經濟損失全國居冠，二○二○年至二○二四年熱傷害案暴增三百一十六例、增幅一二六％，也居全國之冠。

高市府為讓遊憩民眾降溫，近年在各公園積極打造親水設施，其中星光水岸公園占地二點九四公頃，港都最大，內設滑水道、港景鞦韆等設施，預計今年四月再度啟用。楠梓享平公園也建置全新戲水區，有地景滑水道、淺水戲水道、戲水平台等。

市議員黃文志說，高雄前年起，二月至十一月均超過攝氏廿度，最高甚至超過卅五度，建議親水設施起碼延長開放到十月。此外也盤點現有公園增設親水互動區的可行性，實現「一區一親水公園」。

公園處表示，因設置親水設備的成本及維護費用較高，且需要評估附設沖洗及更衣區等配套，公園處會持續評估公園增設親水設施的可行區位。