聽新聞
0:00 / 0:00

高市建親水公園 民眾盼延長設施開放時間

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄今年將開放前鎮區星光水岸公園、楠梓享平親水公園，不過親水設施僅開放四月至九月使用，民眾盼延長時間。圖／高雄市工務局提供
高雄今年將開放前鎮區星光水岸公園、楠梓享平親水公園，不過親水設施僅開放四月至九月使用，民眾盼延長時間。圖／高雄市工務局提供

因應極端天氣高溫熱傷害，高雄市近年打造親水公園設施，不過僅開放四月至九月使用，時間才半年，議員質疑高雄高溫月份多，不僅開放時間應評估延長，也要加強布建，達到「一區一親水公園」 願景。

公園處表示，高雄目前有親水設備的公園包括藍田公園、享平公園、時代公園、星光水岸公園、五甲公園等，今年將落成的「台鐵機廠親子遊樂園區」也會設置親水遊憩區，目前開放時間為四至九月，會視氣溫狀況及配合連續假日或節慶，滾動檢討開放時間。

據統計，六都熱危害總時數從二○二二年一千一百四十八小時，升至前年一千七百九十六小時，高雄熱危害潛在經濟損失全國居冠，二○二○年至二○二四年熱傷害案暴增三百一十六例、增幅一二六％，也居全國之冠。

高市府為讓遊憩民眾降溫，近年在各公園積極打造親水設施，其中星光水岸公園占地二點九四公頃，港都最大，內設滑水道、港景鞦韆等設施，預計今年四月再度啟用。楠梓享平公園也建置全新戲水區，有地景滑水道、淺水戲水道、戲水平台等。

市議員黃文志說，高雄前年起，二月至十一月均超過攝氏廿度，最高甚至超過卅五度，建議親水設施起碼延長開放到十月。此外也盤點現有公園增設親水互動區的可行性，實現「一區一親水公園」。

公園處表示，因設置親水設備的成本及維護費用較高，且需要評估附設沖洗及更衣區等配套，公園處會持續評估公園增設親水設施的可行區位。

延伸閱讀

高雄走春最夯景點 果嶺自然公園、澄清湖春節4天吸客22萬人次

高市引活水 擴大日本投資…將揮別「過度財政緊縮」老路

高市早苗內閣2.0支持率73% 半數民意期待長期執政

日本通膨壓力減緩 高市內閣迎來好消息

相關新聞

成功打通！終於可以一圈走到底 左營蓮池潭環湖步道正式成環

高市觀光局近年陸續斥資1億2750萬元推動蓮池潭風景區環境改善，近期成功打通環潭步道最後一處瓶頸，形成完整環形動線，讓蓮...

高市123處公園沒性別友善廁所 民眾覺得尷尬

高雄近年致力打造親子共融特色公園，全市一二三座公園公廁卻無一處性別友善廁所，造成尖峰時段女廁不敷使用時無法應急，爸爸帶幼...

高市建親水公園 民眾盼延長設施開放時間

因應極端天氣高溫熱傷害，高雄市近年打造親水公園設施，不過僅開放四月至九月使用，時間才半年，議員質疑高雄高溫月份多，不僅開...

校園新鮮事／大同高中健行隊 走讀十九世紀歷史場域

屏東縣立大同高中十六名學生組成「千里微塵：南岬健行隊」，寒假在恆春半島展開五天徒步之旅，手持文獻，親歷羅發號船員登岸等歷...

粉櫻染山頭、桃源寶山二集團櫻花季登場 夜櫻美景成亮點

高雄山城迎來一年一度賞櫻季，位於桃源區、海拔約1500公尺的寶山二集團櫻花公園，近5000株櫻花接力綻放，河津櫻率先滿開...

屏東春節勝利星村湧2百萬人次、奇幻大津熱度爆表一票難求

屏東春節期間國旅熱絡，勝利星村走春人潮再創新高，小年夜到年初四一連6天湧入突破200萬人次，不少店家業績開紅盤樂開懷；另...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。