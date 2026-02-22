高市123處公園沒性別友善廁所 民眾覺得尷尬

高雄近年致力打造親子共融特色公園，全市一二三座公園公廁卻無一處性別友善廁所，造成尖峰時段女廁不敷使用時無法應急，爸爸帶幼女也不方便共同入廁，多元性別者更無法安心如廁，民代指市府各機關大樓已陸續建置性別友善廁所，最貼近民眾的公園卻成漏洞，有違高雄打造「性別友善城市」形象。

高雄市性別平等辦公室表示，至去年底全市性別友善廁間已有一五二處，今年包括鼓山、小港及路竹三處運動中心；十三站捷運站及前鎮漁港等處預計新增卅一處，公園處也規畫新設一處。公園處表示，高雄公園公廁早年以男廁、女廁及親子或無障礙廁所為主，未來新建公廁時，將視基地條件及需求檢討設置。

性別平權觀念逐漸普及，高市府為此訂定性別友善公廁設置原則，提供多元性別者安心如廁環境，也解決異性親子共同入廁；行動不便者或高齡長輩和異性伴護者同時入廁間的障礙。目前高市府四維及鳳山行政中心、社教館藝術文化大樓、高師大及旗山戶政事務所已設置性別友善廁所，全市公園性別友善廁所數則掛零。

議員簡煥宗說，高市性別友善公廁設置原則將公園列為優先評估場域，全市公園公廁卻未設置任何性別友善廁所，對照高雄近年致力打造「性別友善之城」，首創性別友善旅宿認證標章，旅遊中心提供友善廁所、免費生理用品等作為，最貼近民眾的場域反成漏洞。

李姓市民說，平時下班他會帶女兒到公園休憩，但孩子想上廁所，帶入男廁怪怪的，送進女廁則是他不自在，若有性別友善廁所，應可減少尷尬。另有民眾表示，看過女性外籍看護帶長者要上公園男廁被喝斥，並被要求站在外頭，若有性別友善廁所，或能顧及雙方感受。

台灣同志諮詢熱線常務理事蔣書弘說，他身為跨性別者，每次到人潮多的公廁總會擔憂外界眼光，希望高市府能在中央公園、衛武營等大型公園優先設置性別友善廁所，不分男女，才能真正達到性別友善。