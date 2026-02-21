成功打通！終於可以一圈走到底 左營蓮池潭環湖步道正式成環
高市觀光局近年陸續斥資1億2750萬元推動蓮池潭風景區環境改善，近期成功打通環潭步道最後一處瓶頸，形成完整環形動線，讓蓮池潭遊憩空間和品質全面升級。
觀光局長高閔琳表示，蓮池潭兼具宗教文化與湖岸景觀特色，是高雄重要國際級觀光據點，近5年來挹注資源改善水岸環境、步道系統與公共設施，從北側孔廟周邊到南側水岸空間，提升遊憩品質與安全性。
改造工程包括孔廟廣場周邊環境、營造親水護岸與休憩空間，於兒童公園增設溜索與多項遊具設施，完成共融遊戲場、迷宮廣場，並改善小龜山、艇庫及公廁通風與採光條件，湖畔步道系統同步整修外，從龍虎塔延伸至春秋閣一帶也進行植栽，美化景觀。
其中，啟明堂前長期因龜池阻隔而形成動線瓶頸，民眾必須繞行蓮潭路，存在人車爭道的安全疑慮，將原有龜池填平改建為開放式廣場，串聯人行與自行車動線，使環潭步道得以順暢銜接，不僅改善交通安全，也提升整體休憩機能。
生態營造方面，工程於春秋閣南、北兩側水域增設生態島，提供烏龜、水鳥與鴨群棲息空間，南側步道也增設多處親水座階，讓遊客可近距離欣賞龍虎塔與湖面景觀，兼顧休憩、景觀與生態功能。
高閔琳說，目前結合龍虎塔整修後重新開放，強化夜間燈光設計與多國語言導覽服務，提升國際旅客友善度，引進咖啡館、景觀餐廳、水域活動及城市紀念品商店等設施，豐富湖畔旅遊體驗，讓遊客除參香祈福外，也能用餐、休憩與選購伴手禮，未來將持續優化工程與生態景點串聯蓮池潭的環湖風景。
