成功打通！終於可以一圈走到底 左營蓮池潭環湖步道正式成環

高市觀光局近年陸續斥資1億2750萬元推動蓮池潭風景區環境改善，近期成功打通環潭步道最後一處瓶頸，形成完整環形動線，讓蓮池潭遊憩空間和品質全面升級。

觀光局長高閔琳表示，蓮池潭兼具宗教文化與湖岸景觀特色，是高雄重要國際級觀光據點，近5年來挹注資源改善水岸環境、步道系統與公共設施，從北側孔廟周邊到南側水岸空間，提升遊憩品質與安全性。

改造工程包括孔廟廣場周邊環境、營造親水護岸與休憩空間，於兒童公園增設溜索與多項遊具設施，完成共融遊戲場、迷宮廣場，並改善小龜山、艇庫及公廁通風與採光條件，湖畔步道系統同步整修外，從龍虎塔延伸至春秋閣一帶也進行植栽，美化景觀。

其中，啟明堂前長期因龜池阻隔而形成動線瓶頸，民眾必須繞行蓮潭路，存在人車爭道的安全疑慮，將原有龜池填平改建為開放式廣場，串聯人行與自行車動線，使環潭步道得以順暢銜接，不僅改善交通安全，也提升整體休憩機能。

生態營造方面，工程於春秋閣南、北兩側水域增設生態島，提供烏龜、水鳥與鴨群棲息空間，南側步道也增設多處親水座階，讓遊客可近距離欣賞龍虎塔與湖面景觀，兼顧休憩、景觀與生態功能。