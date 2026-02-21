快訊

最高法院判決後…美平均關稅大降至8.3% 20大進口國我排第5高

經典賽／中華隊「閉門」熱身賽2：2韓職培證英雄 古林睿煬先發失2分

7陸客春節魂斷貝加爾湖…行程要價7.7萬 「小鋼炮」2分鐘沉沒

成功打通！終於可以一圈走到底 左營蓮池潭環湖步道正式成環

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
蓮池潭是高雄知名觀光據點。圖／高雄市觀光局提供
蓮池潭是高雄知名觀光據點。圖／高雄市觀光局提供

高市觀光局近年陸續斥資1億2750萬元推動蓮池潭風景區環境改善，近期成功打通環潭步道最後一處瓶頸，形成完整環形動線，讓蓮池潭遊憩空間和品質全面升級。

觀光局長高閔琳表示，蓮池潭兼具宗教文化與湖岸景觀特色，是高雄重要國際級觀光據點，近5年來挹注資源改善水岸環境、步道系統與公共設施，從北側孔廟周邊到南側水岸空間，提升遊憩品質與安全性。

改造工程包括孔廟廣場周邊環境、營造親水護岸與休憩空間，於兒童公園增設溜索與多項遊具設施，完成共融遊戲場、迷宮廣場，並改善小龜山、艇庫及公廁通風與採光條件，湖畔步道系統同步整修外，從龍虎塔延伸至春秋閣一帶也進行植栽，美化景觀。

其中，啟明堂前長期因龜池阻隔而形成動線瓶頸，民眾必須繞行蓮潭路，存在人車爭道的安全疑慮，將原有龜池填平改建為開放式廣場，串聯人行與自行車動線，使環潭步道得以順暢銜接，不僅改善交通安全，也提升整體休憩機能。

生態營造方面，工程於春秋閣南、北兩側水域增設生態島，提供烏龜、水鳥與鴨群棲息空間，南側步道也增設多處親水座階，讓遊客可近距離欣賞龍虎塔與湖面景觀，兼顧休憩、景觀與生態功能。

高閔琳說，目前結合龍虎塔整修後重新開放，強化夜間燈光設計與多國語言導覽服務，提升國際旅客友善度，引進咖啡館、景觀餐廳、水域活動及城市紀念品商店等設施，豐富湖畔旅遊體驗，讓遊客除參香祈福外，也能用餐、休憩與選購伴手禮，未來將持續優化工程與生態景點串聯蓮池潭的環湖風景。

蓮池潭環潭步道改造，打通最後一哩路。圖／高雄市觀光局提供
蓮池潭環潭步道改造，打通最後一哩路。圖／高雄市觀光局提供
蓮池潭環湖步道正式成環。圖／高雄市觀光局提供
蓮池潭環湖步道正式成環。圖／高雄市觀光局提供
蓮池潭環潭步道改造，打通最後一哩路。圖／高雄市觀光局提供
蓮池潭環潭步道改造，打通最後一哩路。圖／高雄市觀光局提供
左營蓮池潭環潭步道改造，打通最後一哩路。圖／高雄市觀光局提供
左營蓮池潭環潭步道改造，打通最後一哩路。圖／高雄市觀光局提供
左營蓮池潭優質生態水岸休憩空間。圖／高雄市觀光局提供
左營蓮池潭優質生態水岸休憩空間。圖／高雄市觀光局提供

步道 觀光局 孔廟

延伸閱讀

影／高雄蓮池潭放焰火炸人群 觀眾驚魂「逃命」 轟誇張

高雄蓮池潭廟會遶境交通管制 居民怨「回不了家」

回鍋參選議員？高市觀光局長高閔琳未登記初選：做好做滿

「超人力霸王」大型水上氣膜 2/7首現高雄愛河灣

相關新聞

成功打通！終於可以一圈走到底 左營蓮池潭環湖步道正式成環

高市觀光局近年陸續斥資1億2750萬元推動蓮池潭風景區環境改善，近期成功打通環潭步道最後一處瓶頸，形成完整環形動線，讓蓮...

粉櫻染山頭、桃源寶山二集團櫻花季登場 夜櫻美景成亮點

高雄山城迎來一年一度賞櫻季，位於桃源區、海拔約1500公尺的寶山二集團櫻花公園，近5000株櫻花接力綻放，河津櫻率先滿開...

屏東春節勝利星村湧2百萬人次、奇幻大津熱度爆表一票難求

屏東春節期間國旅熱絡，勝利星村走春人潮再創新高，小年夜到年初四一連6天湧入突破200萬人次，不少店家業績開紅盤樂開懷；另...

今年已有12例境外登革熱移入個案 春節出國旅遊籲提高警覺

春節返鄉團圓及出國旅遊人潮陸續返回準備開工及開學，台南市衛生局提醒不論是前往國外旅遊，或南北往返返鄉探親，皆可能增加蚊媒...

高雄走春最夯景點 果嶺自然公園、澄清湖春節4天吸客22萬人次

高雄走春最夯景點出爐，去年開放果嶺自然公園攜手澄清湖風景區，春節連假初一到初四湧入約22萬人次造訪，把470公頃綠帶推上...

內埔年街亂象塞車、違停 停車場昏暗 警疲於奔命 攤商跳電

春節期間屏東縣多個鄉鎮舉辦年街市集，內埔鄉年街市集號稱5天湧入100萬人次，大量人車潮，內埔鄉周邊違停、規畫停車場昏暗，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。