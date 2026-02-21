春假連假尾聲 澎湖釣客收穫豐添好彩頭

春節連假步入尾聲，今天天氣晴朗，澎湖沿岸湧現釣客，象耳等魚種索餌情況不錯，釣客不僅享受拉竿的樂趣，也收穫新鮮的海味，為年假增添難忘回憶。

今天風和日麗，海域風平浪靜，釣客紛紛把握機會，人手一竿釣魚去。澎湖海域除了快艇、休閒船筏外，在碼頭港區護岸、消波塊、海堤、斜坡道等等，都可見一竿在手的「一支釣」釣客，三五好友相約海釣，象耳、碗米等魚兒索餌情況不錯，釣客們都大有斬獲，為開春年假帶來好兆頭。

陳姓釣客表示，「一支釣」是澎湖最傳統的釣魚法，也是永續捕魚法，以「一竿、一線、一鉤」方式釣魚，每次只能釣起一條魚，大部分都是底棲或洄游的經濟魚種，一年四季之中，只要天氣、海況許可，在澎湖各海域或岸際隨時可見。