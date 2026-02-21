粉櫻染山頭、桃源寶山二集團櫻花季登場 夜櫻美景成亮點

高雄山城迎來一年一度賞櫻季，位於桃源區、海拔約1500公尺的寶山二集團櫻花公園，近5000株櫻花接力綻放，河津櫻率先滿開，粉櫻鋪滿山坡，花況進入盛開期，今年園區首度推出夜間賞櫻體驗，吸引不少民眾把這裡排進新年走春行程。

寶山二集團櫻花集中在荖濃溪林道寶山巷，主要栽種河津櫻、山櫻花、八重櫻、吉野櫻與粉紅佳人等品種，花期約落在每年1月中旬至2月間，每年春節吸引人潮上山賞櫻。

櫻花依序接力綻放，從早開的粉色系櫻花，到最後以純白的吉野櫻畫下句點，即使未必一次滿開，也能在不同時段欣賞到不同風情的花況，沿著園區木棧道與步道漫步，兩側櫻花夾道，山谷間不時湧起雲霧，櫻花在雲海中若隱若現，宛如走進仙境。

今年首度推出夜間賞櫻，每天傍晚5時起點燈，夜櫻美景一路延續到晚間10時，在燈光映照下，感受截然不同的櫻花風情。

同時規畫原味市集，集結在地山茶、咖啡、愛玉、碳烤山豬肉等特色美食，春節期間與周末假日還有部落文化表演，讓遊客邊逛、邊吃、邊感受山林裡的熱鬧春意。