今年已有12例境外登革熱移入個案 春節出國旅遊籲提高警覺
春節返鄉團圓及出國旅遊人潮陸續返回準備開工及開學，台南市衛生局提醒不論是前往國外旅遊，或南北往返返鄉探親，皆可能增加蚊媒疾病傳播風險，尤其在氣候溫暖、環境積水未清除的情況下，更易造成病媒蚊孳生，呼籲落實各項防蚊措施。
依據疾病管制署資料顯示，截至今年2月6日國內累計登革熱12例境外移入病例，感染國家來源以東南亞國家為主，且因氣候暖化，加上國際旅遊頻繁影響，境外移入病例風險增加，返鄉與旅遊行程若未妥善做好防蚊與健康管理，恐提高病毒傳入及社區傳播的機率。
返國後14天內，請持續觀察自身健康狀況，若疑似登革熱症狀，應盡早就醫，並主動向醫師說明近期旅遊地點、活動情形及接觸對象，讓醫師能及時判斷與通報，以利及早診斷與治療。同時籲請醫療院所提高警覺，如有疑似病例適時使用NS1快篩並通報，以利衛生單位及時完成防治，防止疫情擴散。
依台南市登防中心誘卵桶監測數據指出，115年第5周(2月1日至2月7日)誘卵桶監測平均陽性率4.74%，統計今年第1至5周誘卵桶共捕獲消滅總卵粒數1萬9679粒，針對高陽性率和卵粒數之風險里別，登防中心與市府防疫團隊盡速且持續加強社區動員孳清、複查和環境巡檢。
登革熱防治中心主任李翠鳳呼籲市民朋友，防範登革熱最有效的方法就是清除環境孳生源與個人防護，確實執行「巡、倒、清、刷」四大原則，另提醒民眾外出時建議穿著淺色長袖衣物，並在皮膚外露部位塗抹經政府核可、含有敵避（DEET）、派卡瑞丁（picaridin）或伊默克（IR3535）等成分的防蚊產品，同時選擇設有紗窗、紗門的住所。
台南市相關登革熱NS1快篩試劑院所名冊 https://reurl.cc/3MRLo9 及相關資訊請參閱台南市政府登革熱防治中心 http://bit.ly/3xHfuzL 或 06-3366366防疫專線。
