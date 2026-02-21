高雄走春最夯景點 果嶺自然公園、澄清湖春節4天吸客22萬人次
高雄走春最夯景點出爐，去年開放果嶺自然公園攜手澄清湖風景區，春節連假初一到初四湧入約22萬人次造訪，把470公頃綠帶推上走春人氣王寶座。公園處表示，大年初三更出現單日爆量3萬0109人次，刷新開園新高紀錄，澄清湖同日也從往年約6000人次衝到2萬8741人次，人氣幾乎翻了5倍。
公園處指出，去年果嶺自然公園國慶連假開園首秀，3天吸引5萬2424人次，最高峰落在首日1萬9072人次，當時遊客仍以高雄市民為主，占比高達85.2%，今年春節檔期累計約11萬人次，外縣市遊客比例也拉高到38%，知名度成功「破圈」。
澄清湖景區也同樣紅不讓，過去3年春節連假，澄清湖入園人次大約落在2.5萬到4萬之間，今年雙園區串聯帶動下，4天累計約11萬人次，外地遊客比例更達41.8%，從在地散步景點升級成外地客專程朝聖，這條雙綠廊帶已成觀光新門面。
不過人潮爆量，考驗交通與動線調度，公園處表示，因雙園區周邊停車空間有限，大眾運輸轉乘路線也有多種選擇，旅客可搭台鐵到高雄站或正義站，或搭捷運至衛武營、三多商圈、前鎮高中等站，再轉乘60、70、黃1或黃2線公車即可抵達澄清湖。
春節期間加開由捷運衛武營站發車的黃2D接駁公車直達果嶺自然公園，另有橘12串聯果嶺、澄清湖與長庚醫院，約20分鐘一班，分流人潮。
為讓行程更順暢，下載「高雄iBus」App即時掌握公車到站時間，減少久候與排隊的不確定感，若仍需開車，建議依進入方位選擇外圍停車場分流，包括南側球場路、北側八德南路或東側澄清湖第五停車場，並配合現場人員引導。
公園處提醒，園區明確規定禁止攜帶寵物入園，呼籲遊客落實垃圾不落地，別讓人潮變成環境負擔，另步道區僅供行人通行，汽機車與自行車一律禁止進入，避免影響遊園品質與安全。
