內埔年街亂象塞車、違停 停車場昏暗 警疲於奔命 攤商跳電

春節期間屏東縣多個鄉鎮舉辦年街市集，內埔鄉年街市集號稱5天湧入100萬人次，大量人車潮，內埔鄉周邊違停、規畫停車場昏暗，擦撞頻傳，警方接獲周邊車禍、交管疲於奔命，內埔年街主打120小時不斷電，除夕時發生跳電。

內埔年街是鄉長鍾慶鎮上任規畫舉辦，今年第五年舉辦，中間因疫情停辦兩年，去年因前年與去年頭獎汽車都抽到同一人引發熱議。內埔年街今年規模擴大，除夕到大年初四登場，匯聚約700攤各種吃喝玩樂攤商，雖然帶來經濟效益，衍生不少亂象。

春節期間人車潮多，車禍擦撞頻蟬，也讓員警疲於奔命，有派出所員警接獲通報先到場協助，接著等車處理小組員警到場接手，未料等了半個多小時仍未見，只能後續接手處理。

人車潮湧現，周邊違停亂象頻傳，公所雖然在年街周邊合禎園旁停車場與一旁的大草皮規畫停車場空間，號稱可容納約1500輛汽車，但入夜後停車場的空間昏暗不明，動線不清，擦撞頻傳，警方5天接到有備案的報案紀錄就5件。

交通隊表示，由於私人土地發生擦撞不算車禍，屬民事糾紛，警方不介入，民眾為自保可以報案後到派出所備案後自保權益。

對於合禎園旁停車場與一旁的大草皮停車規畫處所，內埔鄉公所主秘林明志說，確實發現大草皮停車場內昏暗，日後舉辦時，會加強設置燈光引導，讓出路口明亮，停車場內動線也會用燈光標示，作為方向指引。

公所號稱內埔年街是120小時不斷電，但在除夕夜出現攤商跳電，主秘林明志說，跳電的文山路是今年增設路段，直接使用台電電纜供電，因人潮爆量用電過載，當下緊急調度發電機廠商，請台電進場擴充用電量，將周遭電箱容量加大。