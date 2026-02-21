營造高齡友善人行環境 高市府在3處地點建置減速平台

因應高齡社會到來，高雄市政府今宣在在三民區、鳳山區、前鎮區三處建置減速設施，透過縮減車道及調整路型，避免無號誌路口車輛未停讓，導致碰撞事故，提供人車更安全的通行環境。

高市交通局、工務局會勘三民區鼎泰里、鳳山區國隆里、前鎮區復國里，發現高齡者眾多，但常有車輛高速駛出與行人發生碰撞，導致車禍頻傳。交通局為解決問題，邀居民參與討論改善計畫，並向中央爭取經費，分別在三民區鼎泰里、鳳山區國隆里與前鎮區復國里三個高齡社區建置減速設施。

交通局表示，減速平台的功能是透過物理原理減速，行人走在繪有行穿線的平台上，兼顧安全及舒適，適合於市區無號誌路口推廣，並促駕駛人養成良好的減速習慣，避免車輛未停讓導致碰撞事故。經調查，這類減速平台平均行駛速率可下降達26%，另透過標線，將3處路段部分車道空間調整為人行使用，引導來往車輛提前減速，營造「車輛慢行、行人優先」的友善通行環境。

另高雄市民族一路543巷至裕誠路區間的河堤路段長達400公尺，社區民眾至河堤公園散步常須冒險穿越，為此，交通局鑑此在路段中建置2公尺寬的行人庇護島，提供安全的停等空間，讓行人可分段穿越通行，實體島頭也能對行人產生物理保護，同時改善道路行車秩序，經調查，河堤路平均行駛速率下降達10%。