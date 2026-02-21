內埔年街抽獎連兩年同一人抽到汽車 今年大獎得主是九如鄉民

春節期間，屏東縣多個鄉鎮舉辦年街市集，內埔年街去年、前年頭獎的汽車得主都是同一人內埔鄉林女獨得更引發熱議。今年頭獎汽車得主昨晚抽出，大獎得主是九如鄉的鄉親，她在九如鄉賣鹽水雞，她買了一本摸彩券一本100張，一張20元，花2000元抽到頭獎汽車。

內埔年街市集從鄉長鍾慶鎮上任後規畫舉辦，中間因疫情停辦兩年，今年是第五次舉辦。去年、前年頭獎汽車得主都是同一人林女獲得，「奇妙巧合」，還成為內埔鄉另類傳奇，不少人感到不可思議，外界質疑有作弊之嫌，屏東地檢署去年2月剪報分案偵辦後，去年11月因查無犯罪事實簽結。鄉長鍾慶鎮也曾說，一切公平公正公開。

連兩年都抽到同一人機率有多高？有數學老師算出機率約等於一億分之四，幾乎和中威力彩頭彩獎相近。

今年內埔年街人潮一樣強強滾，除夕到大年初四，一連5天，內埔鄉公所主秘林明志說，5天湧入100萬人次，若以1人消費1000元來算，5天光是內埔年街就帶來10億商機，這還不算內埔鄉周邊店家的經濟效益。

今年摸彩券一樣一張20元，一本100張，不少人大手筆1本1本的買，公所共印4萬張摸彩券，賣出3萬9500張。

林明志說，獎品豐富，頭獎是汽車一輛Nissan Kicks休旅車、iPhone17、機車、電視機、iPad等。另外還有現金獎最高10萬元現金，獎品會在市價3000元以上。