在家種出討喜草莓盆栽 台南青農推新手包教學

不少民眾過年期間會在家中擺些盆栽增添新氣象，有人喜歡綠色植物，有人喜歡花卉，長出紅色果實的草莓也很討喜，台南有草莓農設計「新手包」教學，幫民眾挑戰種出賞心悅目盆栽。

台南市歸仁區以往沒有較具規模草莓栽種，近年陸續有青農投入以友善栽培方式經營果園，在產季時開放民眾體驗採果，歸仁區農會今年首次舉辦草莓季活動協助推廣，業者除了開放採果以及鮮果零售，也販售草莓苗及盆栽，教民眾在家自己種。

河堤草莓園業者張清文告訴中央社記者，草莓是需要低氣溫及適當日照的作物，比較適合在高緯度地區栽種，在台灣可說是「反季節性」作物，尤其在南部地區，通常曬到太陽就等於是高溫環境，只有冬天到春天初期短短幾個月時間最適合生長。

張清文表示，雖然南部天氣比較熱，但其實在國境之南的墾丁地區也有草莓園，而且目前在台灣普遍栽培的草莓品種都經過育種，已較原始引進台灣的品種耐高溫不少，民眾家中如果有可曬得到陽光的陽台或院子，還是有機會在過年期間種出掛著鮮紅果實的草莓盆栽。

他說，除了選擇台系品種之外，種苗健康狀況及土壤也很重要，同時要選用排水性良好的盆子，否則難保植株易受病菌感染，生長不佳甚至死亡，平常適當澆水，但不能長時間積水，並適當施以薄肥，另外，需要適當日照，如果栽種環境太熱，可在中午時段稍微遮陽。

張清文表示，先前曾受邀到慈善機構及學校單位進行食農教育，並自行設計了一組盆栽新手組合教學包，提供緩釋型肥料、益生菌等資材，學員們自行照料，都會有一定成果，欣賞自己細心照料種出的果實，除了賞心悅目，也會有滿滿成就感，還有草莓可以吃。

他說，近年也嘗試在自己農場中種植多種不同品系，包括金鑽、香水系列、美姬，白草莓，黑金剛、黑鑽等分區栽種，並擺放標示牌，引來不少體驗採果的消費者好奇，曾有人買了幾盆回家種出了興趣，隔年又來選購更多種苗。

張清文表示，草莓是比較需要照顧的植物，對氣候條件也比較敏感，就算是專業農民仍有可能面臨成果不如預期，南部民眾想要自己在家種出生長茂盛、甚至結實纍纍的討喜盆栽，可以把握氣溫較合適的幾個月時間嘗試看看。