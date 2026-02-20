聽新聞
琉球籍遠洋漁船印尼漁工突昏迷 海巡528浬馳援接力後送就醫
海巡署艦隊分署大年初一17日晚間接獲通報，一艘琉球籍鮪延繩釣漁船在東港東南方528浬海域作業，船上1名印尼籍漁工突發昏迷後甦醒，經醫師遠距評估有立即就醫需求，船方請求海巡協助。爭取救援時間，海巡船隊巡護八號與漁船採對開航行，同步縮短距離，克服海象，歷經兩階段接駁，今凌晨終於送抵後壁湖漁港，漁工上岸送往恆春旅遊醫院就醫，完成500多浬救援任務。
17日晚間艦隊分署接獲通報後，調派直屬船隊「巡護八號」前往應處，爭取黃金救援時間，巡護八號與該漁船對開，同步縮短距離，加速會合時程。19日上午9時許，巡護八號與該漁船在鵝鑾鼻東南方187浬會合。因現場海象不佳、風力達6至7級、陣風9級，為維人員安全仍無法接駁傷患，戒護至較平穩海域再行接援。
19日下午2時許海象轉趨穩定，巡護八號把握時機施放小艇，成功將病患安全接駁上艦，隨即航返屏東海域。為爭取救援時效，今20日凌晨3時許，巡護八號再與恆春海巡隊PP-3550艇在鵝鑾鼻外海完成第二階段轉接，由3550艇緊急將病患送返後壁湖漁港，交救護車轉送恆春旅遊醫院就醫，完成救援任務。
海巡署艦隊分署表示，從接獲通報至完成後送，歷經528浬晝夜接力，在遠洋海域審慎評估海象與勤務風險，分階段安全完成接援，展現海巡同仁面對緊急醫療案件的判斷與執行能力。漁船在海上作業期間如遇緊急事故，請即刻撥打118海巡服務專線通報，海巡將迅速整合海空能量前往協處，守護海上生命安全。
