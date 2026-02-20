快訊

疑燒金紙釀禍…台南民宅竄火舌 飼主崩潰抱癱軟愛犬「嘴對嘴吹氣」

聽新聞
0:00 / 0:00

琉球籍遠洋漁船印尼漁工突昏迷 海巡528浬馳援接力後送就醫

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
巡護八號把握時機施放小艇，成功將病患安全接駁上艦，隨即航返屏東海域。圖／海巡提供
巡護八號把握時機施放小艇，成功將病患安全接駁上艦，隨即航返屏東海域。圖／海巡提供

海巡署艦隊分署大年初一17日晚間接獲通報，一艘琉球籍鮪延繩釣漁船在東港東南方528浬海域作業，船上1名印尼籍漁工突發昏迷後甦醒，經醫師遠距評估有立即就醫需求，船方請求海巡協助。爭取救援時間，海巡船隊巡護八號與漁船採對開航行，同步縮短距離，克服海象，歷經兩階段接駁，今凌晨終於送抵後壁湖漁港，漁工上岸送往恆春旅遊醫院就醫，完成500多浬救援任務。

17日晚間艦隊分署接獲通報後，調派直屬船隊「巡護八號」前往應處，爭取黃金救援時間，巡護八號與該漁船對開，同步縮短距離，加速會合時程。19日上午9時許，巡護八號與該漁船在鵝鑾鼻東南方187浬會合。因現場海象不佳、風力達6至7級、陣風9級，為維人員安全仍無法接駁傷患，戒護至較平穩海域再行接援。

19日下午2時許海象轉趨穩定，巡護八號把握時機施放小艇，成功將病患安全接駁上艦，隨即航返屏東海域。為爭取救援時效，今20日凌晨3時許，巡護八號再與恆春海巡隊PP-3550艇在鵝鑾鼻外海完成第二階段轉接，由3550艇緊急將病患送返後壁湖漁港，交救護車轉送恆春旅遊醫院就醫，完成救援任務。

海巡署艦隊分署表示，從接獲通報至完成後送，歷經528浬晝夜接力，在遠洋海域審慎評估海象與勤務風險，分階段安全完成接援，展現海巡同仁面對緊急醫療案件的判斷與執行能力。漁船在海上作業期間如遇緊急事故，請即刻撥打118海巡服務專線通報，海巡將迅速整合海空能量前往協處，守護海上生命安全。

海巡署 恆春 醫師 屏東 救護車

延伸閱讀

美降印尼多數商品關稅至19% 換得330億美元採購承諾

1分鐘看世界 ／印尼政府與美企簽11項採購協議 總額達384億美元

曾莞婷《功夫》當辣媽！網友發文看電影想不起名弟還說「曾婉如」　本尊海巡抓到了

印尼承諾加薩維和 8000部隊人員6月底前就緒

相關新聞

琉球籍遠洋漁船印尼漁工突昏迷 海巡528浬馳援接力後送就醫

海巡署艦隊分署大年初一17日晚間接獲通報，一艘琉球籍鮪延繩釣漁船在東港東南方528浬海域作業，船上1名印尼籍漁工突發昏迷...

走春最佳首選！屏東熱博參觀人次突破60萬 彩繪稻田RODY充滿童趣

屏東熱帶農業博覽會人潮滿滿，2月7日起開幕至今人潮突破60萬人次，今天大年初四迎財神，縣長周春米到熱博園區跟鄉親拜年，周...

高雄旗山天后宮抽出國運籤 廟方解籤「先憂後吉、穩中求進」寓意

高雄旗山天后宮今天大年初四初上午9時抽出國運籤，廟方解籤指出，今年國運籤屬於「先憂後吉、穩中求進」之象，寓意來年國運走勢...

北返車程高峰 屏東警方下午啟動台1線最長360秒雙點北上調撥車道

春節連假9天，屏東縣警局交通隊分析，初一17日到初三19日期間，台1線與台17線南下總車流達到13萬3409輛次，北上1...

香菜控別錯過 屏東這家義式冰淇淋研發的香菜口味讓人驚豔

屏東縣府舉辦2026水餃王奪冠是香菜豬肉水餃，屏東縣竹田鄉一家專賣義式冰淇淋店，店長邱大祐平日擅長運用在地農特產品研發各...

春節疏運現首波返台人潮 澎湖機場部分航班延誤…原因曝光

春節連假已過半，台澎空中疏運進入另一波高峰期，有5000多位民眾提前返台，澎湖機場今天首見返台人潮，不過，因有航機燈號異...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。