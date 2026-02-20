快訊

走春最佳首選！屏東熱博參觀人次突破60萬 彩繪稻田RODY充滿童趣

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東熱博彩繪稻田每年主題都不同，今年與「跳跳馬 RODY」合作，彩繪稻田充滿童趣，超級可愛。記者劉星君／攝影
屏東熱博彩繪稻田每年主題都不同，今年與「跳跳馬 RODY」合作，彩繪稻田充滿童趣，超級可愛。記者劉星君／攝影

屏東熱帶農業博覽會人潮滿滿，2月7日起開幕至今人潮突破60萬人次，今天大年初四迎財神，縣長周春米到熱博園區跟鄉親拜年，周春米說，熱博園區開幕成為春節熱門景點，邀請大家把握假期來熱博，園區有變色龍、彩繪稻田、觀賞魚、蘭花展區等，是走春最佳首選。

周春米說，今年春節特別設計兩款1元小紅包，「瑞馬春騰」與「轉轉馬戲團」，透過馬戲團造型及好運轉盤，象徵「轉動屏東、好運連連」，轉動的過程中還可看見屏東多元的農產品意象，期望大家把好運轉到自己身上。

周春米說，熱博從開幕後廣受好評，累計參觀人次突破60萬，成為春節熱門景點，邀請大家把握假期到熱博參觀，園區內有變色龍、觀賞魚、蘭花展區、彩繪稻田、瓜果長廊等豐富內容，兼具農業專業與親子互動，是走春最佳首選。

農業處表示，春節期間熱博人潮滿滿，大年初一到初三人潮都來到10萬人次以上，昨天初三最多有15萬多人次。熱博今年是第11年，以「2026 躍！屏東（HOP！PINGTUNG）」為主題，首度結合國際知名童趣角色「跳跳馬 RODY」，打造兼具農業科技、食農教育與節慶氛圍的農業嘉年華。

農業處表示，熱博園區有10大主題，繽紛花海與大型裝置藝術，成為熱門打卡點，春節期間天天有精彩舞台展演及DIY體驗，吸引親子家庭共遊。展期到3月1日，來熱博走春賞花、逛展區，感受屏東滿滿的幸福與活力。

屏東熱博瓜果長廊。記者劉星君／攝影
屏東熱博瓜果長廊。記者劉星君／攝影
屏東熱博人潮滿滿。圖／取自周春米臉書
屏東熱博人潮滿滿。圖／取自周春米臉書
屏東縣長周春米（前排左一）今到熱博園區跟鄉親拜年，發春節一元小紅包。圖／取自周春米臉書
屏東縣長周春米（前排左一）今到熱博園區跟鄉親拜年，發春節一元小紅包。圖／取自周春米臉書

屏東 春節 周春米 食農教育 農產品

走春最佳首選！屏東熱博參觀人次突破60萬 彩繪稻田RODY充滿童趣

