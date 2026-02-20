快訊

高雄旗山天后宮抽出國運籤 廟方解籤「先憂後吉、穩中求進」寓意

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄旗山天后宮今大年初四抽出國運籤，籤詩藏「先憂後吉、穩中求進」寓意。圖／旗山天后宮提供
高雄旗山天后宮今天大年初四初上午9時抽出國運籤，廟方解籤指出，今年國運籤屬於「先憂後吉、穩中求進」之象，寓意來年國運走勢雖有挑戰，但終能逢凶化吉、轉危為安。

2026歲次丙午馬年，高雄旗山天后宮今天上午9時向天上聖母擲筊請示，抽出國運籤詩曰：欲去長江水闊茫，行船把定未遭風，戶內用心再作福，看看魚水得相逢。

廟方解釋，此籤屬於先憂後吉、穩中求進之象，寓意來年國運走勢雖有挑戰，但終能逢凶化吉、轉危為安。

廟方指出，首句「欲去長江水闊茫」，長江水闊，比喻國際局勢遼闊而變動難測。象徵2026年全球經濟、地緣政治仍多波動，外在環境充滿不確定性。台灣如同行於廣闊江面，須審慎判斷方向，不可躁進。

次句「行船把定未遭風」，關鍵在「把定」。只要掌舵穩健、政策方向明確、上下齊心，雖有暗流，卻可避開大風大浪。此句顯示國家整體基礎仍穩，只要領導與民意凝聚共識，經濟與產業仍可持續前行。

第三句「戶內用心再作福」，重在「戶內」。意指應先安內而後攘外。包括內政改革、社會安定、民生福祉、產業轉型與家庭經濟基礎的穩固。政府與民眾若能腳踏實地、厚植福報，累積實力，將為後勢鋪路。

末句「看看魚水得相逢」，魚水象徵君民相得、合作共榮，也象徵兩岸或國際關係出現和緩契機。經歷前段審慎經營後，將逐步看見人和之氣，產業合作、外交互動可望出現轉圜與突破。

廟方表示，綜觀全籤，丙午馬年之國運為先審慎、後開展；先固本、後得利之象。提醒全民穩住心神、專注本業、行善積福。只要方向不偏、信念堅定，終能在廣闊水域中順流而行，迎來魚水相逢、和合共榮之年。

丙午馬年 國運籤

