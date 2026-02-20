潘孟安回鄉探視育幼院發福袋 籲各界關注弱勢兒少

快訊

中央社／ 台北20日電

總統府秘書長潘孟安春節前夕，特別前往屏東南州精忠育幼院探視院生。他說，守護孩子平安長大的心永遠不會變，希望能藉此呼籲各界持續關注弱勢兒少，讓溫暖在南國陽光下持續傳遞。

春節前夕，潘孟安特別回到家鄉屏東，前往位於南州的精忠育幼院探視院生。一走進院區，孩童們熱情簇擁而上，大喊「縣長阿伯新年快樂！」。潘孟安準備特製的「總統府版乖乖」與賀歲福袋，現場洋溢著濃濃的過年氣氛。

過程中，一名小朋友興奮地向潘孟安分享自己已經學會「九九乘法表」，潘孟安聽聞立刻化身「阿伯考官」當場出題，沒想到小朋友因為太過緊張一時卡關，引來旁邊的小朋友頻頻小聲「打Pass」解圍，現場笑聲不斷。

訪視期間，潘孟安遇上正利用假期在院內義務輔導課程的大學生，他對年輕學子投入社會公益的熱忱表示感佩，稱讚這份來自基層的共好力量，正是台灣社會最美的風景。

潘孟安與精忠育幼院結緣多年，回想起早期育幼院校舍環境艱辛，不僅漏水嚴重，連安裝冷氣的經費都捉襟見肘。他說，個人的力量有限，支持的經費雖然不夠多，但透過奔走協調、匯集社會各界的愛心與資源，才一步步將當年破舊的環境，改造為如今溫馨舒適的家。

潘孟安說，即便現在身在台北，他回到家鄉總會習慣性順路去看看這群孩子，不僅曾捐出個人薪資，至今仍維持定期定額捐款，他並笑稱自己是精忠育幼院的「終生志工」。

