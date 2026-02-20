北返車程高峰 屏東警方下午啟動台1線最長360秒雙點北上調撥車道

春節連假9天，屏東縣警局交通隊分析，初一17日到初三19日期間，台1線與台17線南下總車流達到13萬3409輛次，北上11萬1538輛次，南北相差2萬1871輛次，顯示今天初四20日集中北返車潮湧現，警方全力完成整備，紓解返程壓力。

交通隊表示，連假前段透過智慧號誌連鎖控制、分流導引及機動疏導崗位配置，道路運作維持穩定，疏導措施展現成效。面對即將迎來北上高峰，除在各易壅塞路段持續規畫疏導崗並實施全線360秒長綠號誌連鎖，20日下午啟動台1線「最長雙點北上調撥車道」措施。

交通隊表示，調撥範圍包括台1線楓港至枋山大橋（460公里至453.1公里）及水底寮至嘉和路段（436.5公里至445.5公里），同步實施北上調撥，增加北返車流通行容量。配合台1線永翔路口分流管制，將部分南下車流引導台17線，減少水底寮建興五岔路口號誌負荷，提升北上動線整體效能。

交通隊表示，此一雙點併行調整是歷來最長距離配置，展現整體路網情境管理與彈性調度能力。

警方持續編組「交通快速疏導部隊」，針對易壅塞路段、熱門景點及大型活動周邊道路強化巡查與待命，一旦發生事故即刻排除、快速復原車流，降低二次事故風險，讓民眾有感於安全與效率並重的交通服務。

交通隊長謝志鴻說，春節出遊不踩雷，設計「馬年特別版」，掌握即時路況、停車資訊、接駁班次，https://pingtungtraff-kpl2qbrx.manus.space。

警察局長甘炎民呼籲，開車時勿使用手機，務必保持安全車距，嚴禁酒後駕車；請隨時留意CMS即時路況看板及收聽警察廣播電台FM93.1，掌握最新路況與替代道路資訊。如行經管制及壅塞路段，請配合員警與義交指揮循序前進，共同維護行車秩序。