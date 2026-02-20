香菜控別錯過 屏東這家義式冰淇淋研發的香菜口味讓人驚豔

屏東縣府舉辦2026水餃王奪冠是香菜豬肉水餃，屏東縣竹田鄉一家專賣義式冰淇淋店，店長邱大祐平日擅長運用在地農特產品研發各種口味冰淇淋，邱大祐去年起嘗試研發香菜義式冰淇淋，今年1月推出，邱大祐說，「這不是獵奇口味，是一款技術門檻很高，以香菜為核心設計的冰淇淋」。

這款香草義式冰淇淋今年1月推出成為店內快閃口味，意外獲好評，讓人驚豔，其實是邱大祐歷經無數次調整，邱大祐說，前後測試多個版本，從香菜的處理、甜度平衡到鹹味比例，每次微調都影響最後風味表現。

「要確定香菜在低溫下仍然清楚、有層次，且不會讓人疲乏，才敢把香菜冰淇淋端出來」，邱大祐說，研發最大挑戰是要如何讓香菜成為主角，但又不讓人覺得刺激或負擔，「香菜的揮發性很強，若處理不好，低溫環境下不是消失，就是變得尖銳，這在冰淇淋研發是非常困難的」。

邱大祐說，過程反覆測試，「保留香菜的清新，而不是草腥味」，香菜冰淇淋會淋上花生，花生要解決香菜冰淇淋「不耐吃、吃不久」技術問題，使用顆粒感花生粉，讓口感不只依賴香菜的香氣，而是有結構，有節奏，香菜的味道才能在口中停留更久。

花生的處理很細膩，邱大祐說，花生若沒處理好，反而會蓋過香菜，讓主角失焦，「選用油炸後去皮花生，讓香氣乾淨集中，再搭配精準控制鹽量」，利用鹹味將香菜清香拉出來，降低甜膩感。

「花生只是輔助，但也因為這些細節，香菜才能站在舞台中央」，邱大祐說，香菜和花生在味覺上本來就是穩定組合，大家熟悉的豬血糕＋香菜＋花生粉，這個記憶幫助消費者在第一口理解這個味道，而不是抗拒。

縣長周春米日前視察竹田驛站工程，也品嘗在驛站附近這家推出的香菜冰淇淋，周春米說，她本來不是香菜控，但她自從吃水餃王奪冠的香菜豬肉水餃、跟香菜義式冰淇淋，也成為香菜控。