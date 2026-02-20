快訊

台灣小孩比美國胖？醫揭數據示警 曝營養午餐「合格菜單」的真相

影／合歡山撒糖霜了！清晨急凍連降兩波冰霰 成銀白世界

日光海島生活節3月登場 8國卡司齊聚高雄

中央社／ 高雄20日電

「2026日光海島生活節」將於3月6至8日在高雄中央公園、高雄車站登場，今年邀請泰國、印尼、日本、越南等國樂團、歌手開唱，其中還有獲6座葛萊美獎的夏威夷音樂家丹尼爾．何（Daniel Ho）。

高雄市政府行政暨國際處今天新聞稿表示，第2屆的日光海島生活節即將登場，8國卡司陣容首度曝光，除了丹尼爾．何外，更邀請泰國人氣樂團Whal&Dolph來台演出；台灣樂團則有滅火器、美秀集團、芒果醬等共襄盛舉，邀請民眾感受島嶼文化多元音樂。

行政暨國際處長張硯卿說，「2026日光海島生活節」第2年登場，活動全面升級，延長舉辦天數為3天，更首度於高雄中央公園及高雄車站下沉式廣場同步舉行。

行國處表示，透過8國音樂串連，活動將有原民天籟尼布恩合唱團、印尼重金屬樂團黑袍樂隊、日本歌手山元聰，以及越南女聲桃子A1J參與演出；菲律賓卡司陣容同樣豐富，包含DJ Cristian Kalalo、奇歌樂團GMAL、跨文化樂團Kapitan Chiayi Band、雷鬼樂團Guhit Band。

此外，今年延續戶外講座主題，邀請到「化外之醫」越南影帝連炳發、金獎製作人湯昇榮與導演廖士涵，透過戲劇探討島嶼社會中的移動與共存議題；台灣原住民歌手舒米恩與藝術工作者阿洛，將帶來島嶼與海洋文化的分享。

行國處表示，高雄車站作為延伸場域，One-Forty創辦人陳凱翔與金典獎作家簡永達將和來自菲律賓及印尼的朋友對談；日本八得力樂團、馬來西亞女歌手Anna及台灣歌手杰糯米也將在車站接力演出。

張硯卿指出，日光海島生活節不僅呈現豐富音樂內容，文化與運動體驗同樣不容錯過，包括風靡東南亞的藤球、東南亞舞蹈竹竿舞，以及匹克球，邀請全台朋友親身體驗多元運動特色。

為鼓勵民眾分享活動資訊，行國處表示，只要關注市府官方社群並分享活動貼文，就有機會獲得限量日光海島生活節紀念品、全家禮品卡及菲律賓星級飯店住宿券；活動期間參與集章活動，更有機會抽中聯合航空「高雄-東京」及「台北-關島」來回機票等大獎。

樂團 音樂 日本

延伸閱讀

菲律賓網路攻擊威脅升高 軍方暗指大陸背後支持

蕭副總統高雄發福袋 盼國家興盛、人民團結

獨／初三拜年兼請益！柯志恩、賴瑞隆現身家宴「3人齊敬酒」 王金平說話了

閱讀數學／悲劇白努利父子檔（四）

相關新聞

北返車程高峰 屏東警方下午啟動台1線最長360秒雙點北上調撥車道

春節連假9天，屏東縣警局交通隊分析，初一17日到初三19日期間，台1線與台17線南下總車流達到13萬3409輛次，北上1...

香菜控別錯過 屏東這家義式冰淇淋研發的香菜口味讓人驚豔

屏東縣府舉辦2026水餃王奪冠是香菜豬肉水餃，屏東縣竹田鄉一家專賣義式冰淇淋店，店長邱大祐平日擅長運用在地農特產品研發各...

春節疏運現首波返台人潮 澎湖機場部分航班延誤…原因曝光

春節連假已過半，台澎空中疏運進入另一波高峰期，有5000多位民眾提前返台，澎湖機場今天首見返台人潮，不過，因有航機燈號異...

陳其邁分享雄中舊照憶青春 邀民眾春節走春高雄

春節團圓時，高雄市長陳其邁分享在高雄市立高雄高級中學求學舊照，回憶青春趣事與同窗情誼，也分享從小吃到大的在地美味，歡迎民...

高雄刑大隊貓變反詐主角 周邊超夯擬推繪本宣導

為強化全民反詐意識，高雄刑大攜手橋檢跟犯保協會橋頭分會推出反詐LINE貼圖，以刑大隊貓「黑豹」延伸設計「刑事貓咪小隊」，...

南橫溪底便道沖毀 高雄「這3里」明停班課

高雄市已經連放兩天颱風假，明天恢復正常上班上課，不過桃源區因為南橫公路勤和溪底便道沖毀因素，交通受影響。桃源區公所晚間宣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。