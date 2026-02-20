日光海島生活節3月登場 8國卡司齊聚高雄

「2026日光海島生活節」將於3月6至8日在高雄中央公園、高雄車站登場，今年邀請泰國、印尼、日本、越南等國樂團、歌手開唱，其中還有獲6座葛萊美獎的夏威夷音樂家丹尼爾．何（Daniel Ho）。

高雄市政府行政暨國際處今天新聞稿表示，第2屆的日光海島生活節即將登場，8國卡司陣容首度曝光，除了丹尼爾．何外，更邀請泰國人氣樂團Whal&Dolph來台演出；台灣樂團則有滅火器、美秀集團、芒果醬等共襄盛舉，邀請民眾感受島嶼文化多元音樂。

行政暨國際處長張硯卿說，「2026日光海島生活節」第2年登場，活動全面升級，延長舉辦天數為3天，更首度於高雄中央公園及高雄車站下沉式廣場同步舉行。

行國處表示，透過8國音樂串連，活動將有原民天籟尼布恩合唱團、印尼重金屬樂團黑袍樂隊、日本歌手山元聰，以及越南女聲桃子A1J參與演出；菲律賓卡司陣容同樣豐富，包含DJ Cristian Kalalo、奇歌樂團GMAL、跨文化樂團Kapitan Chiayi Band、雷鬼樂團Guhit Band。

此外，今年延續戶外講座主題，邀請到「化外之醫」越南影帝連炳發、金獎製作人湯昇榮與導演廖士涵，透過戲劇探討島嶼社會中的移動與共存議題；台灣原住民歌手舒米恩與藝術工作者阿洛，將帶來島嶼與海洋文化的分享。

行國處表示，高雄車站作為延伸場域，One-Forty創辦人陳凱翔與金典獎作家簡永達將和來自菲律賓及印尼的朋友對談；日本八得力樂團、馬來西亞女歌手Anna及台灣歌手杰糯米也將在車站接力演出。

張硯卿指出，日光海島生活節不僅呈現豐富音樂內容，文化與運動體驗同樣不容錯過，包括風靡東南亞的藤球、東南亞舞蹈竹竿舞，以及匹克球，邀請全台朋友親身體驗多元運動特色。

為鼓勵民眾分享活動資訊，行國處表示，只要關注市府官方社群並分享活動貼文，就有機會獲得限量日光海島生活節紀念品、全家禮品卡及菲律賓星級飯店住宿券；活動期間參與集章活動，更有機會抽中聯合航空「高雄-東京」及「台北-關島」來回機票等大獎。