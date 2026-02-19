快訊

出身偏鄉泰博董座陳朝旺苦讀台大博士 回饋故鄉大年初三再發600個紅包

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
泰博科技董座陳朝旺（左二）期勉枋山子弟成為台灣社會向上提升的力量。圖／枋山鄉公所提供
泰博科技董座陳朝旺（左二）期勉枋山子弟成為台灣社會向上提升的力量。圖／枋山鄉公所提供

出身自屏東縣枋山鄉泰博科技公司董事長陳朝旺從2023年起每年春節前夕回饋鄉里發紅包，今年全鄉4890人，每人都能領到1000元到3000元紅包，共發出690萬元。今天大年初三，陳朝旺回故鄉過年，狂發600多個小紅包給鄉親們，分享求學創業甘苦談，鼓勵偏鄉子弟也能開創人生一片天。

枋山鄉長羅金良說，陳朝旺年少時非常辛苦，但很有生意頭腦，就讀國小時捕抓虱目魚苗，一天收入可以達新台幣上千元，從就讀正修工專、台科大，更靠魔術表演賺學費，一路苦讀到台大碩士、台大博士畢業，相當不容易。

正派經營泰博科技在美國、德國與日本等地都有公司，羅金良說，新冠疫情期間，陳朝旺捐贈許多快篩試劑，捐贈金額高達新台幣2億元，堪稱是抗疫關鍵夥伴，陳朝望也長期回饋故鄉枋山鄉不求回報。

回憶起童年，陳朝旺說，父母親的教育就是討海、種田與讀書，更重要的是「吃果子拜樹頭，飲水思源、枋山是永遠的故鄉」，當鄉長羅金良前來拜訪，要為低收入戶、中低收入戶與邊緣戶等尋求協助，他很認同鄉長的拚勁，全力協助。

陳朝旺今年發給全鄉鄉民4890人紅包都已發出，今天大年初三他回到家鄉發小紅包準備600多份200元的小紅包給鄉親，也請大家吃飯湯，並分享他當年的求學創業歷程。

陳朝旺是當年枋山鄉全鄉第一個考上台科大、第一個考上台大碩士、考上台大博士。陳朝旺說明，疫情期間公司有獲利，現已是外銷為導向企業，因此2023年請嘉和社區發展協會代為發放給嘉和社區鄉親每戶新台幣2萬元，首次就發給376戶，共發出752萬元。

為擴及全鄉，陳朝旺將發放工作交由鄉公所負責，2024年發全鄉低收114戶共100.2萬元，中低收108戶共58.4萬元，邊緣戶32人共16萬元，總計174.6萬元，同時，2025年發放全鄉鄉親4954名每人1000元，嘉和居民每人3000元，共發出696.4萬元。

2026年發給全鄉4890名每人1000元，嘉和居民每人3000元，共發出新台幣690萬元，發放紅包金額略為降低是因為人口數微幅下降。羅金良期待，這樣的美談能持續，期盼泰博科技拋磚引玉，讓更多企業共襄盛舉照顧故鄉。

屏東縣枋山鄉長羅金良（前排左三）感謝泰博科技股份有限公司董事長陳朝旺（前排左四）發紅包回饋故鄉。圖／枋山鄉公所提供
屏東縣枋山鄉長羅金良（前排左三）感謝泰博科技股份有限公司董事長陳朝旺（前排左四）發紅包回饋故鄉。圖／枋山鄉公所提供
泰博科技股份有限公司董事長陳朝旺（右三）表示，盼拋磚引玉，呼籲更多企業家，照顧自己故鄉。圖／枋山鄉公所提供
泰博科技股份有限公司董事長陳朝旺（右三）表示，盼拋磚引玉，呼籲更多企業家，照顧自己故鄉。圖／枋山鄉公所提供
屏東縣枋山鄉長羅金良（右四）感謝泰博科技董座陳朝旺（左四）2026年發給全鄉4890人共新台幣690萬元。圖／枋山鄉公所提供
屏東縣枋山鄉長羅金良（右四）感謝泰博科技董座陳朝旺（左四）2026年發給全鄉4890人共新台幣690萬元。圖／枋山鄉公所提供
泰博科技董座陳朝旺（右一）大年初三親自回到枋山鄉送出超過600個小紅包，小紅包每份200元。圖／枋山鄉公所提供
泰博科技董座陳朝旺（右一）大年初三親自回到枋山鄉送出超過600個小紅包，小紅包每份200元。圖／枋山鄉公所提供

紅包 台幣 台大

