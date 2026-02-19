春節疏運現首波返台人潮 澎湖機場部分航班延誤…原因曝光
春節連假已過半，台澎空中疏運進入另一波高峰期，有5000多位民眾提前返台，澎湖機場今天首見返台人潮，不過，因有航機燈號異常需檢修，致部分航班延誤起降，最長達一個多小時。
澎湖航空站表示，今天是大年初三，已有部分民眾返台，澎湖機場迎來第一波返台人潮，台澎航線總共有57航班，A321和B738大型客機各有2架次支援，總疏運量有5015人，各航班疏運良好。
澎湖航空站指出，澎湖機場聯合候補櫃台有50餘人登記候補，其中以高雄最多，其次是台中。由於有航機燈號異常亮起檢修，造成部分航班有延誤，其中澎湖飛台北航班有延誤達一個多小時。
澎湖縣政府為協助鄉親於春節期間順利赴台，20日至23日於澎湖航空站設置鄉親服務處，提供旅客候補諮詢服務，並視實際機位需求滾動協調航空公司加開加班機，持續爭取增加運能，全力協助鄉親返台的空中交通需求。
