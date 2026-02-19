賴總統點名未來要幫忙中央　陳其邁：市政不鬆懈

被總統賴清德點名未來要幫忙中央的高雄市長陳其邁今天表示，高雄處於轉型關鍵期，陸續進行各重大產業發展與建設，「市政工作一分一秒都不能鬆懈」。

賴總統昨天說，年底將卸任的陳其邁要有心理準備「不可能輕鬆太久」，陳其邁責任很重，要負責市政及交棒給民主進步黨籍立法委員賴瑞隆，未來還要幫忙中央，承擔台灣工作。

陳其邁到高雄永安區永安宮參香暨發福袋，接受媒體聯訪表示，推動白埔產業園區及捷運紅線等重大建設，攸關高雄城市轉型非常重要關鍵期，會與中央政府及國會合作，希望高雄更進步。

他說，大家希望市長不休息，市民可安心生活工作，會儘速在期限內完成相關重大工程建設。

陳其邁表示，地方相關建設有賴中央與高雄市議會支持，感謝高雄市議員及民進黨籍立委邱議瑩、賴瑞隆與邱志偉等在預算上協調及溝通，也祈求國泰民安、風調雨順。