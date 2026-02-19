春節國旅嚐美食 高雄老字號米糕、客家粄條等你來

民眾春節期間出門走春，國民黨立委柯志恩推薦來到高雄，一定要走訪高雄的前金、鼓山、鹽埕等老城區及美濃客庄，品嚐米糕、四神湯、切仔麵及粄條等，保留著高雄過去歲月的老味道。這些經典在地美食，也是她跑行程路過時，一定會造訪的充電站。

今年春節9天連假，不少民眾都會到外縣市走春，而六都中最南邊的高雄市，坐擁西子灣、蓮池潭、澄清湖、旗山老街等著名觀光景點，市區內又有輕軌、捷運及公車等大眾運輸工具，交通便利，讓高雄市成為民眾國旅的熱門選項。高雄市在2024年的觀光遊客人次達6923 萬，六都中排名第一。

國民黨立委柯志恩指出，高雄市近年都市發展快速，但在前金區、鼓山區及鹽埕區等老城區中，仍有一些讓老高雄人及在地饕客流連忘返的好味道，保留著高雄過往的歲月光陰，也是她跑行程路過時，一定會造訪的充電站。

柯志恩表示，位於前金區的小暫渡米糕四神湯是一家傳承四代、超過90年的老字號小吃店，以古早味米糕、藥香溫潤的四神湯及新鮮豐富的切仔料聞名，尤其招牌的旗魚粉腸、紅糟肉和蟳丸是必點，是體驗正統南部古早味美食的經典代表。

柯志恩指出，位於鼓山區的阿進切仔麵，是在地的傳統切仔麵店，源自鹽埕老店傳承而來。原店創立於民國43年，飄香超過70年，主打麵食、黑白切及豬雜等切仔料，是高雄小吃的一種代表型餐飲。店內提供乾麵、羹湯與多樣配菜，麵條搭配油蔥及醬料，並有豬皮、豬舌等黑白切可選，呈現傳統台式切仔麵的組合特色。

柯志恩表示，美濃區保有豐富的客家文化，其中美濃區的「美光粄條」創立於民國34年，傳承三代，營業超過70年。美光粄條以每日手工製作的米製粄條為主，乾粄條、炒粄條與湯粄條皆為常見品項，菜單亦有客家滷豬腳、薑絲大腸、炒野蓮等傳統客家料理。

另外，柯志恩也指出，位於鹽埕區的阿綿麻糬，從左營開始發跡，以手工製作、手工餡料的麻糬聞名，口感柔軟Q彈，內餡多樣香甜不膩，深受各年齡層的顧客喜愛，保留傳統點心的原味，也成為不少遊客造訪鹽埕區時必嚐的在地甜點之一，展現高雄老城區的飲食記憶與人情味。