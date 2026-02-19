快訊

懶人包／過年聚會炒熱氣氛！8款任天堂Switch 2闔家歡遊戲推薦 派對、競賽統統有

小孩成財神爺代言人！男童隨手挑1張 母刮出100萬嗨喊：教育基金有了

特檢求處死刑！ 南韓前總統尹錫悅涉內亂案 今下午一審宣判

春節國旅嚐美食 高雄老字號米糕、客家粄條等你來

中央社／ 台北19日電

民眾春節期間出門走春，國民黨立委柯志恩推薦來到高雄，一定要走訪高雄的前金、鼓山、鹽埕等老城區及美濃客庄，品嚐米糕、四神湯、切仔麵及粄條等，保留著高雄過去歲月的老味道。這些經典在地美食，也是她跑行程路過時，一定會造訪的充電站。

今年春節9天連假，不少民眾都會到外縣市走春，而六都中最南邊的高雄市，坐擁西子灣、蓮池潭、澄清湖、旗山老街等著名觀光景點，市區內又有輕軌、捷運及公車等大眾運輸工具，交通便利，讓高雄市成為民眾國旅的熱門選項。高雄市在2024年的觀光遊客人次達6923 萬，六都中排名第一。

國民黨立委柯志恩指出，高雄市近年都市發展快速，但在前金區、鼓山區及鹽埕區等老城區中，仍有一些讓老高雄人及在地饕客流連忘返的好味道，保留著高雄過往的歲月光陰，也是她跑行程路過時，一定會造訪的充電站。

柯志恩表示，位於前金區的小暫渡米糕四神湯是一家傳承四代、超過90年的老字號小吃店，以古早味米糕、藥香溫潤的四神湯及新鮮豐富的切仔料聞名，尤其招牌的旗魚粉腸、紅糟肉和蟳丸是必點，是體驗正統南部古早味美食的經典代表。

柯志恩指出，位於鼓山區的阿進切仔麵，是在地的傳統切仔麵店，源自鹽埕老店傳承而來。原店創立於民國43年，飄香超過70年，主打麵食、黑白切及豬雜等切仔料，是高雄小吃的一種代表型餐飲。店內提供乾麵、羹湯與多樣配菜，麵條搭配油蔥及醬料，並有豬皮、豬舌等黑白切可選，呈現傳統台式切仔麵的組合特色。

柯志恩表示，美濃區保有豐富的客家文化，其中美濃區的「美光粄條」創立於民國34年，傳承三代，營業超過70年。美光粄條以每日手工製作的米製粄條為主，乾粄條、炒粄條與湯粄條皆為常見品項，菜單亦有客家滷豬腳、薑絲大腸、炒野蓮等傳統客家料理。

另外，柯志恩也指出，位於鹽埕區的阿綿麻糬，從左營開始發跡，以手工製作、手工餡料的麻糬聞名，口感柔軟Q彈，內餡多樣香甜不膩，深受各年齡層的顧客喜愛，保留傳統點心的原味，也成為不少遊客造訪鹽埕區時必嚐的在地甜點之一，展現高雄老城區的飲食記憶與人情味。

粄條 柯志恩 豬腳

延伸閱讀

「雙母雞旋風」將席捲濁水溪以南 李四川表態願助攻柯志恩

石化業爆發裁員潮 柯志恩：勞動部應納入僱用安定措施照顧勞工

AIT處長只比科長大一點？ 柯志恩：對我來說谷立言就是代表美國政府

影／綠議員來勢洶洶 柯志恩：農曆年後分三波提名、3選區跟友黨合作

相關新聞

陳其邁分享雄中舊照憶青春 邀民眾春節走春高雄

春節團圓時，高雄市長陳其邁分享在高雄市立高雄高級中學求學舊照，回憶青春趣事與同窗情誼，也分享從小吃到大的在地美味，歡迎民...

高雄刑大隊貓變反詐主角 周邊超夯擬推繪本宣導

為強化全民反詐意識，高雄刑大攜手橋檢跟犯保協會橋頭分會推出反詐LINE貼圖，以刑大隊貓「黑豹」延伸設計「刑事貓咪小隊」，...

澎湖娘家宴席開206桌！鄉親團圓敘舊 齊為陳光復集氣祈福

澎湖大年初二特有的娘家宴，今天剩白沙鄉赤崁與湖西鄉鼎灣2社區開辦，讓來自各地的親朋好友，藉著回娘家享受難得的美味，敘舊凝...

屏東發福袋 賴總統見老婦疑中暑熱暈 化身賴醫師即刻關懷

今天大年初二，賴清德總統今天南下屏東縣，先後造訪南州精明寶宮與海豐三山國王廟參香，並向現場民眾發放福袋，吸引上千人排隊領...

賴總統到岡山壽天宮發紅包 稱高雄是南北平衡的「火車頭」

賴清德總統今天近午到高雄岡山壽天宮發紅包福袋，現場大排長龍，排隊人潮綿延一、二公里，他表示，過去一年有颱風地震，地緣政治...

200年愛情神話再現 王爺奶奶回娘家 屏東九如、麟洛鑼鼓震天

農曆大年初二，屏東縣九如鄉的三山國王廟熱鬧非凡，3年一度的「王爺奶奶回娘家」民俗活動今登場。屏東縣長周春米擔任主祭官，為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。