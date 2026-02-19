陳其邁分享雄中舊照憶青春 邀民眾春節走春高雄

春節團圓時，高雄市長陳其邁分享在高雄市立高雄高級中學求學舊照，回憶青春趣事與同窗情誼，也分享從小吃到大的在地美味，歡迎民眾春節到高雄走春，感受港都魅力。

陳其邁翻開高中時期相片冊，指著照片中青澀少年說：「這位現在是教授、這位是工程師，我們到現在都還有聯繫。」

他說，雄中學生比較古靈精怪，同學們遲到時為躲避教官責罰，除會翻牆進校園，還想到混入打掃校外人行道同學群中，拿著掃把悄悄一起進校。

根據高雄市政府今天發布新聞稿，陳其邁回憶高中趣事，當時有堂課讓大家昏昏欲睡，遇到鄉音較重老師要求「知道的同學站起來」時，他常聽成「10號同學站起來」，莫名其妙站了好幾次，一學期後才從同學口中得知自己誤聽，這段插曲也成為班上笑談。

另外，陳其邁分享少年時代喜愛美食說，老家住國民市場附近，許多店家從小吃到大，從主顧互動變老友。

愛吃辣的陳其邁說，「川味牛肉麵」老闆會特製加入花椒的「邁邁版」牛肉麵，店家獨門麻辣醬令他難忘，甚至辦公室也擺放1罐，搭配各種菜餚都很美味。

他說，吃牛肉麵的標準配備是走過一甲子的老店「雲家檸檬大王」，酸酸甜甜滋味舒緩牛肉麵麻辣感，同時補充維生素C，而附近「冷熱飲之家」也一直吃到現在的老味道，紅豆湯、綠豆湯及紅豆湯加湯圓是必點懷舊品項。

陳其邁表示，歡迎國內、外旅客春節期間到高雄走春，感受高雄暖冬熱情，也以在地美食填飽五臟廟，並邀民眾到愛河灣、16到18號碼頭，感受串起老中青三代集體記憶的「超人力霸王」魅力，帶著「超人」加持，為新的一年迎事事「馬上好、馬上成功」。