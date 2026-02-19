高雄刑大隊貓變反詐主角 周邊超夯擬推繪本宣導

為強化全民反詐意識，高雄刑大攜手橋檢跟犯保協會橋頭分會推出反詐LINE貼圖，以刑大隊貓「黑豹」延伸設計「刑事貓咪小隊」，之後也擬繪製繪本，讓可愛貓咪變身反詐大使。

高雄市政府警察局刑事警察大隊與橋頭地檢署、犯罪被害人保護協會橋頭分會合作，以刑大收留的黑色浪貓「黑豹」延伸發想推出反詐騙LINE貼圖，展現警、檢與民間團體跨域合作，聯手打擊詐欺犯罪堅定決心。

高雄刑大偵查佐莊育藺接受中央社記者專訪表示，為強化全民反詐騙意識，攜手橋檢及犯保協會橋頭分會共同推出「刑事貓咪小隊」反詐騙LINE貼圖，透過可愛、生動角色設計，將嚴肅反詐資訊轉化為貼近日常溝通語言，讓反詐宣導自然融入民眾生活。

莊育藺說，當初以刑大隊貓「黑豹」發想建立了「刑事貓咪小隊」，先透過AI初繪後，再由同仁細部繪製。此系列以5隻擬人化貓咪刑警角色為核心，包括「黑豹」隊長、「大斑」刑警、「貓克」科技專家與「路卡」鑑識官，另還有一名黑色貓咪小隊長「闇影」，負責秘密蒐證與情報滲透。

在製作好刑事貓咪小隊的LINE貼圖角色後，刑大更找上橋檢及犯保協會橋頭分會，並進一步將犯保協會橋頭分會吉祥物「小愛馨」納入，繪製成完整的反詐LINE貼圖。不過，在貼圖的文字設計上，則為更貼近生活化，不會有太難或生硬的詞語，還是以日常使用的「晚安」、「辛苦了」等詞語為主。

她表示，當初製作時程約2個月，在去年12月上架貼圖後，也獲得許多熱烈回應，貼圖販售收益則將全部捐給犯保協會使用，彰顯警方打擊犯罪決心。甚至有民眾反映在跟詐騙集團假帳號聊天時，曾使用此貼圖回應詐團成員。

除了這次的LINE貼圖外，刑大以吉祥物「黑豹」作為發想的周邊可謂五花八門，包括先前曾推出，只抽不賣的「刑事貓咪小隊」公仔、鑰匙圈等，甚至還有貓咪小隊反詐騙動畫，宣導預防普發新台幣1萬元詐騙。

在貼圖發布記者會當天，刑大也出動貓咪刑警「大斑」布偶合照，化解民眾對警方的刻板嚴肅形象，並以更貼合年輕人的方式同步宣導阻詐。

莊育藺透露，由於現今小朋友接觸網路和手機時間越來越長，甚至也常有小朋友購買演唱會門票或是被詐騙誤刷父母信用卡等情況。刑大之後也擬在「刑事貓咪小隊」基礎上繪製防詐繪本，透過淺顯易懂又有趣可愛的故事，教導小朋友們基礎防詐知識。