澎湖娘家宴席開206桌！鄉親團圓敘舊 齊為陳光復集氣祈福

中央社／ 澎湖縣18日電
在澎湖蔚為風氣的大年初二「社區娘家宴」，18日中午在白沙鄉赤崁社區熱鬧登場，以宴席款待各家族回娘家作客的出嫁女兒與夫婿，家人們齊聚同享天倫樂。中央社
在澎湖蔚為風氣的大年初二「社區娘家宴」，18日中午在白沙鄉赤崁社區熱鬧登場，以宴席款待各家族回娘家作客的出嫁女兒與夫婿，家人們齊聚同享天倫樂。中央社

澎湖大年初二特有的娘家宴，今天剩白沙鄉赤崁與湖西鄉鼎灣2社區開辦，讓來自各地的親朋好友，藉著回娘家享受難得的美味，敘舊凝聚鄉情，民眾還一起為縣長陳光復集氣，祈求縣長早日康復。

大年初二「查某囝日」，澎湖白沙赤崁娘家宴活動，今天中午在白沙赤崁龍德宮與鼎灣開帝殿前廣場登場，席開150桌和56桌，包括澎湖縣政府顧問吳南宏、無黨籍縣議員魏睿宏、宋昀芝，與白沙鄉長宋萬富、湖西鄉長陳振中等人，都到場向所有鄉親賀年，與鄉親一起同享娘家宴的團圓喜慶。

吳南宏代縣長陳光復致詞時指出，陳光復昨天因參加春節公演活動，疑樓梯昏暗不慎踩空摔倒，頭部重創昏迷，直升機後送高雄榮總急救，並於昨天晚間完成顱內手術，目前尚昏迷中，無法前來參加，在代表縣長抽獎時，期盼在場鄉親一起為縣長集氣，祈求早日康復。

澎湖2位白沙選區的無黨籍縣議員魏睿宏、宋昀芝與鄉長宋萬富等人，除了向所有參與娘家宴的鄉親賀年外，也籲請一起集氣為縣長加油。

澎湖白沙鄉赤崁社區理事長黃天香表示，大年初二回娘家的「娘家宴」活動，是由赤崁社區在民國89年率先首辦，迄今傳承20餘年，一年比一年盛大，今年席開150桌，宴會中還安排財神爺送喜糖、歌舞表演與摸彩活動，桌桌有獎，其中最大獎為從事海鮮生意的吳家豪提供市值萬餘元的5公斤白腹魚，令鄉親興奮。

澎湖大年初二的娘家宴活動，以往有10餘社區推出，今天剩白沙赤崁與湖西鼎灣2社區舉辦，湖西青螺社區安排在19日舉行，紅羅與西溪2社區在除夕就分送各家戶圍爐宴。

回娘家 澎湖縣 陳光復

