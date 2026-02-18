快訊

天道盟副盟主席開百桌嫁女兒 「瑤山牛」是何許人也？

屏東發福袋 賴總統見老婦疑中暑熱暈 化身賴醫師即刻關懷

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
賴清德總統（中）今天南下屏東參香並發放福袋，未料，一名老婦疑因天氣過熱而暈倒，賴見狀趕緊上前關心並遞上一杯水，老婦幸甦醒無大礙。圖／民眾提供
賴清德總統（中）今天南下屏東參香並發放福袋，未料，一名老婦疑因天氣過熱而暈倒，賴見狀趕緊上前關心並遞上一杯水，老婦幸甦醒無大礙。圖／民眾提供

今天大年初二，賴清德總統今天南下屏東縣，先後造訪南州精明寶宮與海豐三山國王廟參香，並向現場民眾發放福袋，吸引上千人排隊領取。現場人潮擁擠，大家除了希望獲得福氣，也熱情向總統拜年，場面既熱鬧又充滿年節氣息。

賴總統在屏東縣長周春米、總統府秘書長潘孟安，以及立委鍾佳濱、徐富癸陪同下，向神明祈求國泰民安、風調雨順，也祝福屏東四季平安、八節有慶。看到大批鄉親，他不僅開心拜年，也向大家喊話，要對國家有信心、團結支持政府，共同守護台灣的未來。

不過，在發放福袋的過程中，現場一度出現小插曲，一名老婦疑因天氣炎熱而暈倒，瞬間引起排隊民眾關注。賴清德總統見狀，立刻走上前關心，遞上一杯水，並確認婦人情況後，由工作人員送醫，所幸甦醒且無大礙，事件很快得到妥善處理。

除了年節活動，賴清德總統也利用機會與民眾分享政策訊息。他提到，台灣與美國的關稅及貿易談判有助工商發展，科技與傳統產業持續升級，中小企業有機會更蓬勃。

他也說明教育、長照與民生福利，包括高中免學費、私立大學補助、低收入戶長照增加、老農津貼提升至每月1萬元、國民年金每月5000元等措施，強調「台灣愈來愈好，對國家要有信心，大家團結支持政府，台灣未來一定會更好」。

賴清德 福袋

延伸閱讀

賴總統到岡山壽天宮發紅包 稱高雄是南北平衡的「火車頭」

賴總統參拜 主委突噴射狀嘔吐 醫：諾羅病毒酒精殺不死 肥皂洗手有效

賴總統遭嘔吐物噴濺 諾羅病毒酒精殺不死 疾管署：4大族群應提高警覺

陳光復左眼失明疑光線反差大跌倒 醫研判單眼視力缺乏「這感覺」所致

相關新聞

影／初二回娘家+出遊潮 屏東警啟動360秒長綠連鎖 全力守護南下動脈

農曆大年初二回娘家，加上不少人安排春節出遊，屏鵝公路南下往台東、墾丁方向一早就出現長長車陣。今天清晨開始，車流明顯增加，...

200年愛情神話再現 王爺奶奶回娘家 屏東九如、麟洛鑼鼓震天

農曆大年初二，屏東縣九如鄉的三山國王廟熱鬧非凡，3年一度的「王爺奶奶回娘家」民俗活動今登場。屏東縣長周春米擔任主祭官，為...

屏東發福袋 賴總統見老婦疑中暑熱暈 化身賴醫師即刻關懷

今天大年初二，賴清德總統今天南下屏東縣，先後造訪南州精明寶宮與海豐三山國王廟參香，並向現場民眾發放福袋，吸引上千人排隊領...

賴總統到岡山壽天宮發紅包 稱高雄是南北平衡的「火車頭」

賴清德總統今天近午到高雄岡山壽天宮發紅包福袋，現場大排長龍，排隊人潮綿延一、二公里，他表示，過去一年有颱風地震，地緣政治...

初一屏東縣長周春米連跑11廟 發放瑞馬春騰小紅包

今天大年初一，屏東縣長周春米一早就展開全縣廟宇走春拜年行程，發送縣府「瑞馬春騰」1元小紅包，向鄉親傳遞新春祝福。周春米一...

陳其邁初一走春首站拜關聖帝君 新春願望盼兩岸和平、朝野和諧

農曆大年初一，高雄市長陳其邁今天前往阿蓮區「薦善堂」參香祈福，發放新春小紅包，陳其邁受訪時被問到新春願望，他說希望兩岸和...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。