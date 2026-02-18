屏東發福袋 賴總統見老婦疑中暑熱暈 化身賴醫師即刻關懷

今天大年初二，賴清德總統今天南下屏東縣，先後造訪南州精明寶宮與海豐三山國王廟參香，並向現場民眾發放福袋，吸引上千人排隊領取。現場人潮擁擠，大家除了希望獲得福氣，也熱情向總統拜年，場面既熱鬧又充滿年節氣息。

賴總統在屏東縣長周春米、總統府秘書長潘孟安，以及立委鍾佳濱、徐富癸陪同下，向神明祈求國泰民安、風調雨順，也祝福屏東四季平安、八節有慶。看到大批鄉親，他不僅開心拜年，也向大家喊話，要對國家有信心、團結支持政府，共同守護台灣的未來。

不過，在發放福袋的過程中，現場一度出現小插曲，一名老婦疑因天氣炎熱而暈倒，瞬間引起排隊民眾關注。賴清德總統見狀，立刻走上前關心，遞上一杯水，並確認婦人情況後，由工作人員送醫，所幸甦醒且無大礙，事件很快得到妥善處理。

除了年節活動，賴清德總統也利用機會與民眾分享政策訊息。他提到，台灣與美國的關稅及貿易談判有助工商發展，科技與傳統產業持續升級，中小企業有機會更蓬勃。

他也說明教育、長照與民生福利，包括高中免學費、私立大學補助、低收入戶長照增加、老農津貼提升至每月1萬元、國民年金每月5000元等措施，強調「台灣愈來愈好，對國家要有信心，大家團結支持政府，台灣未來一定會更好」。