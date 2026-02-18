賴總統到岡山壽天宮發紅包 稱高雄是南北平衡的「火車頭」

賴清德總統今天近午到高雄岡山壽天宮發紅包福袋，現場大排長龍，排隊人潮綿延一、二公里，他表示，過去一年有颱風地震，地緣政治變化及美國關稅等壓力與挑戰但一一克服，經濟交出很好的成績單，更期許高雄扮演南北平衡的「火車頭」，在世界繁榮發展中扮演關鍵角色。

賴總統今早在總統府祕書長潘孟安，高雄市長陳其邁，議長康裕成，立委賴瑞隆、許智傑等人陪同下，前往建廟逾300年的岡山壽天宮參拜祈福，並發送紅包。現場人潮湧進，排隊民眾著烈日沿著滯洪池公園排了一圈，等待總統發放春節紅包。

賴清德總統表示，他向替台灣人民祈福，祈願天上聖母媽祖婆大顯神通，保庇台灣國泰民安、風調雨順，高雄市四時無災，民眾平安賺大錢，他也代表國家、政府感謝大家，過去一年有颱風地震，地緣政治變化跟美國關稅壓力，但感謝台灣百工百業，全體人民用心團結打拚，一一克服困難，經濟交出很好成績單， 股市破歷史高點，相信大家只要團結，台灣一定更好。

賴總統特別提及，高雄在歷任市長帶領下，特別是現任市長陳其邁，已從重工業城搖身變一變到高科技產業，還進階到人工智慧科技城，連隔壁台南也受惠高雄發展， 未來南北要平衡，「南部火車頭」就是高雄。

他表示，陳其邁這5年努力有成，包括台積電最先進製程的5個廠都來高雄。換句話說，未來高雄不只是台灣的高雄，而是世界的高雄， 對整個世界繁榮發展，扮演關鍵角色。