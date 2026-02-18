快訊

200年愛情神話再現 王爺奶奶回娘家 屏東九如、麟洛鑼鼓震天

聯合報／ 記者尤聰光／屏東即時報導
屏東縣長周春米（前）恭送大王爺和王爺奶奶上轎「轉後頭」。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米（前）恭送大王爺和王爺奶奶上轎「轉後頭」。圖／屏東縣政府提供

農曆大年初二，屏東縣九如鄉的三山國王廟熱鬧非凡，3年一度的「王爺奶奶回娘家」民俗活動今登場。屏東縣長周春米擔任主祭官，為大王爺與王爺奶奶金身披掛結衫、配戴紅線串鈔，隨後恭送神轎啟程「轉後頭」，返回麟洛鄉娘家，現場鑼鼓喧天、信眾簇擁，年味十足。

周春米表示，大年初二原本就是回娘家的日子，如今王爺奶奶也循古俗返鄉，格外別具意義。透過這項傳承已久的活動，不只為地方祈求風調雨順，也展現九如、麟洛兩鄉對宗教文化的珍惜與守護。

今天一早，廟埕湧入大批信徒與陣頭隊伍。儀式依循古禮進行，神轎在眾人簇擁下起駕，沿途繞行街道，鞭炮聲此起彼落，不少民眾攜家帶眷隨行祈福。鑾轎將走完約10多公里路程，回到麟洛鄉「娘家」，象徵團圓與祝福。

這場盛事背後流傳著一段200多年前的浪漫傳說。相傳清朝時期，九如三山國王廟大王爺出巡至麟洛，對民女徐秀桃一見鍾情，促成河洛庄與客家庄結為親家。這段「神人聯姻」的故事，不僅化解早年閩客衝突，也讓九如與麟洛兩地從此往來密切。歲月流轉，愛情神話化為宗教慶典，成為地方重要的文化資產。

廟方指出，回娘家後，初三將舉辦新生兒祈福與三獻禮宴席，初五在麟洛遶境祈安，正月15再恭迎王爺與王爺奶奶回鑾，並於九如遶境兩日，讓整個年節一路熱鬧到元宵。

屏東縣長周春米（中）擔任主祭官，為大王爺與王爺奶奶金身披掛結衫、配戴紅線串鈔。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米（中）擔任主祭官，為大王爺與王爺奶奶金身披掛結衫、配戴紅線串鈔。圖／屏東縣政府提供
農曆大年初二，屏東縣九如鄉的三山國王廟熱鬧非凡，3年一度的「王爺奶奶回娘家」民俗活動今登場。圖／屏東縣政府提供
農曆大年初二，屏東縣九如鄉的三山國王廟熱鬧非凡，3年一度的「王爺奶奶回娘家」民俗活動今登場。圖／屏東縣政府提供

回娘家

