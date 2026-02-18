全國唯一無紅綠燈 連江縣府南竿設智慧系統

連江縣為全國唯一沒有紅綠燈的縣市，且地形起伏大又陡峭，連江縣政府去年起陸續設置智慧交通安全防護計畫，以感應式動態顯示，達到警示目的。

連江縣政府交通旅遊局新聞資料指出，連江縣無紅綠燈，且地形坡度起伏陡峭，車輛行駛交岔路口或彎道時，容易產生行車視線死角、車速過快，或是無法察覺對向來車等。在交通部補助下，去年起陸續在南竿鄉實施智慧安全防護計畫，預計今年3月底前完工。

交旅局說明，為解決車輛行經交岔路口時，容易因地形與建物等因素遮蔽視線，故於南竿鄉共6個路段，設置非號誌化路口告警系統。當車輛進入感應範圍後，便會啟動「路口來車」的即時動態閃爍警示，直至車輛離開路口。

至於馬祖常見的彎道與多霧路段，交旅局說，民眾行駛下坡路段時，容易受地形影響而超速行駛，上坡路段則因坡度阻礙視線，難以察覺對向來車。故在南竿鄉設置2處動態警示系統，可即時顯示車輛行經時車速，並提醒彎道來車。

交旅局表示，智慧安全防護計畫還包括學校週邊的行人通行警示系統，以及霧季容易造成視線不良的路段，裝設警示用的霧燈等。且所有動態閃爍警示皆為太陽能供電，可維持穩定運作。

交旅局強調，目前智慧安全防護計畫僅在南竿鄉設置，若成效良好，未來將持續向交通部爭取預算，目標為全縣皆能設置動態顯示系統，維護用路人的安全。