聽新聞
0:00 / 0:00
影／初二回娘家+出遊潮 屏東警啟動360秒長綠連鎖 全力守護南下動脈
農曆大年初二回娘家，加上不少人安排春節出遊，屏鵝公路南下往台東、墾丁方向一早就出現長長車陣。今天清晨開始，車流明顯增加，上午7時到8時車流量達2623 PCU（小客車當量），已超出道路負荷，部分路段一度呈現飽和狀態。
屏東縣警察局表示，昨天初一南北雙向車流就已相當可觀，台1線與台17線南下總量超過4萬6千輛，北上也有3萬2千多輛。所幸透過號誌調整與分流措施，整體交通尚能維持順暢。
因應今天持續湧入的南下車潮，警方一早7時起加強號誌控制，拉長綠燈秒數，讓車流盡量往前推進；8時30分再於台1線水底寮到嘉和路段實施南下調撥車道，增加通行空間，希望減少瓶頸路段的壓力。同時也派出機動警力在易塞車路段待命，一旦有事故能第一時間排除，避免後方回堵。
另外，林邊交流道也持續進行車流分散，引導部分車輛改走台17線，減輕台1線負擔。警方提醒，初二除了返鄉人潮，屏東市、潮州、東港及內埔等地年街活動也吸引不少人潮，建議民眾出門前先查詢即時路況，避開尖峰時段。
警方也呼籲，用路人保持耐心與安全距離，不要違規超車或酒後駕車，並留意電子看板資訊，配合現場指揮。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。