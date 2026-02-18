快訊

影／初二回娘家+出遊潮 屏東警啟動360秒長綠連鎖 全力守護南下動脈

聯合報／ 記者尤聰光／屏東即時報導
大年初二回娘家，警方一早7時起加強號誌控制，拉長綠燈秒數，讓車流盡量往前推進。圖／屏東縣警察局提供
大年初二回娘家，警方一早7時起加強號誌控制，拉長綠燈秒數，讓車流盡量往前推進。圖／屏東縣警察局提供

農曆大年初二回娘家，加上不少人安排春節出遊，屏鵝公路南下往台東、墾丁方向一早就出現長長車陣。今天清晨開始，車流明顯增加，上午7時到8時車流量達2623 PCU（小客車當量），已超出道路負荷，部分路段一度呈現飽和狀態。

屏東縣警察局表示，昨天初一南北雙向車流就已相當可觀，台1線與台17線南下總量超過4萬6千輛，北上也有3萬2千多輛。所幸透過號誌調整與分流措施，整體交通尚能維持順暢。

因應今天持續湧入的南下車潮，警方一早7時起加強號誌控制，拉長綠燈秒數，讓車流盡量往前推進；8時30分再於台1線水底寮到嘉和路段實施南下調撥車道，增加通行空間，希望減少瓶頸路段的壓力。同時也派出機動警力在易塞車路段待命，一旦有事故能第一時間排除，避免後方回堵。

另外，林邊交流道也持續進行車流分散，引導部分車輛改走台17線，減輕台1線負擔。警方提醒，初二除了返鄉人潮，屏東市、潮州、東港及內埔等地年街活動也吸引不少人潮，建議民眾出門前先查詢即時路況，避開尖峰時段。

警方也呼籲，用路人保持耐心與安全距離，不要違規超車或酒後駕車，並留意電子看板資訊，配合現場指揮。

大年初二回娘家，加上不少人安排春節出遊，屏鵝公路南下往台東、墾丁方向一早就出現長長車陣。圖／屏東縣警察局提供
大年初二回娘家，加上不少人安排春節出遊，屏鵝公路南下往台東、墾丁方向一早就出現長長車陣。圖／屏東縣警察局提供

屏東縣 回娘家

