快訊

初二迎旺氣！「6生肖」偏財運爆棚 財神方位、幸運數字全曝光

自管處記錄壽山生態資源 時光旅行紀錄片上線

中央社／ 高雄18日電

壽山國家自然公園區內有半屏山、龜山、壽山及旗後山4座山，除擁有豐富自然生態資源及壯麗石灰岩地質景觀，還有多處歷史悠久的人文史蹟，自管處拍攝的紀錄片已上線播出，向民眾呈現壽山之美。

壽山及其周圍區域在台灣歷史上發展甚早，歷經史前、原住民族聚落、清治、日治到戰後，各時期都在高雄這片土地上留下人類活動及文明的痕跡。

園區內的人文史蹟，包括國定古蹟的鳳山縣舊城、打狗英國領事館及官邸等，及直轄市定古蹟的旗後燈塔、直轄市定考古遺址的內惟小溪貝塚考古遺址等，均是國內現存重要的文化資產

另外，園區內多處地點自日治時期及戰後以來便規劃為軍事要塞重地，現今仍有多處軍事設施遺跡散佈在山林間，足以看出壽山在戰略地位上的重要性。

為深化大眾對壽山國家自然公園人文史蹟與歷史脈絡的認識，內政部國家公園署國家自然公園管理處推出紀錄片成果「壽山時光旅行」影片，聚焦壽山國家自然公園範圍內各重要文化資產與軍事設施遺跡，透過影像敘事引領觀眾穿越時空。

自管處向中央社記者表示，「壽山時光旅行」影片結合空拍影像、實景拍攝、動畫與歷史資料，呈現自然景觀與人文故事，期望不同年齡與背景的民眾都能藉此親近、理解壽山，並在觀影過程中建立對文化資產與自然環境的認同與珍惜。

影片近期已在YouTube等網路平台上線，供民眾免費觀賞。未來將持續結合影像推廣與教育活動，讓大眾更認識壽山國家自然公園豐富人文歷史之美。

文化資產 軍事 影片

延伸閱讀

文資局園區迎接110歲！大年初二起四大走春活動陪你過年

七股還能再甜一次嗎？台南學生家鄉產業尋根紀錄片獲全國首獎

木棒聯賽／韓冠廷2安3打點 壽山分組1晉3階

12強／「冠軍之路」聯名電影書 作者曾文誠：讓人哭第2次

相關新聞

初一屏東縣長周春米連跑11廟 發放瑞馬春騰小紅包

今天大年初一，屏東縣長周春米一早就展開全縣廟宇走春拜年行程，發送縣府「瑞馬春騰」1元小紅包，向鄉親傳遞新春祝福。周春米一...

陳其邁初一走春首站拜關聖帝君 新春願望盼兩岸和平、朝野和諧

農曆大年初一，高雄市長陳其邁今天前往阿蓮區「薦善堂」參香祈福，發放新春小紅包，陳其邁受訪時被問到新春願望，他說希望兩岸和...

農田慘成綠鬣蜥自助餐 屏議員盼納挖蛋獎勵根治

屏東綠鬣蜥移除量逐年增加，農民無奈大半片紅豆田遭啃食，宛如「自助餐吃到飽」；屏東縣議員洪宗麒認為，成蜥抓不勝抓，應開放農...

屏東2025年綠鬣蜥移除量破13萬隻 創歷年新高

外來種綠鬣蜥數量氾濫，屏東去年移除量逾13萬隻不僅創當地新高，也續居全國之冠；為降低對農作物造成損害，屏東縣府陸續啟動「...

南橫溪底便道沖毀 高雄「這3里」明停班課

高雄市已經連放兩天颱風假，明天恢復正常上班上課，不過桃源區因為南橫公路勤和溪底便道沖毀因素，交通受影響。桃源區公所晚間宣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。