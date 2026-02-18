自管處記錄壽山生態資源 時光旅行紀錄片上線

壽山國家自然公園區內有半屏山、龜山、壽山及旗後山4座山，除擁有豐富自然生態資源及壯麗石灰岩地質景觀，還有多處歷史悠久的人文史蹟，自管處拍攝的紀錄片已上線播出，向民眾呈現壽山之美。

壽山及其周圍區域在台灣歷史上發展甚早，歷經史前、原住民族聚落、清治、日治到戰後，各時期都在高雄這片土地上留下人類活動及文明的痕跡。

園區內的人文史蹟，包括國定古蹟的鳳山縣舊城、打狗英國領事館及官邸等，及直轄市定古蹟的旗後燈塔、直轄市定考古遺址的內惟小溪貝塚考古遺址等，均是國內現存重要的文化資產。

另外，園區內多處地點自日治時期及戰後以來便規劃為軍事要塞重地，現今仍有多處軍事設施遺跡散佈在山林間，足以看出壽山在戰略地位上的重要性。

為深化大眾對壽山國家自然公園人文史蹟與歷史脈絡的認識，內政部國家公園署國家自然公園管理處推出紀錄片成果「壽山時光旅行」影片，聚焦壽山國家自然公園範圍內各重要文化資產與軍事設施遺跡，透過影像敘事引領觀眾穿越時空。

自管處向中央社記者表示，「壽山時光旅行」影片結合空拍影像、實景拍攝、動畫與歷史資料，呈現自然景觀與人文故事，期望不同年齡與背景的民眾都能藉此親近、理解壽山，並在觀影過程中建立對文化資產與自然環境的認同與珍惜。

影片近期已在YouTube等網路平台上線，供民眾免費觀賞。未來將持續結合影像推廣與教育活動，讓大眾更認識壽山國家自然公園豐富人文歷史之美。