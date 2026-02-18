快訊

初二迎旺氣！「6生肖」偏財運爆棚 財神方位、幸運數字全曝光

解密壽山「雷公槍」 自管處研究魔芋生長分布規律

中央社／ 高雄18日電

「雷公槍」又名密毛魔芋，是台灣特有植物。壽山國家自然公園內有密毛魔芋與台灣魔芋，自管處近年曾進行調查，結果不如預期，僅3個樣區調查到魔芋植株，決定今年起重新展開更長時間的調查。

台灣目前共有4種魔芋屬植物，其中台灣魔芋（Amorphophallus henryi）與密毛魔芋（Amorphophallus hirtus）為台灣特有種，主要分布於西南部低海拔地區。魔芋屬植物具獨特的生長週期，每年秋冬進入休眠期，隔年春夏開花結果，其大型佛焰花序與特殊外觀，常吸引遊客駐足觀察。

而壽山國家自然公園內有台灣魔芋與密毛魔芋，為了解其空間分布現況及棲地特性，內政部國家公園署國家自然公園管理處曾於民國113年進行系統性調查。

自管處表示，當時調查沿著壽山主要步道系統進行，在每約400公尺設置1處監測樣區，共設置20個樣區。結果顯示，在20個樣區中，僅有3個樣區調查到魔芋植株，其中台灣魔芋數量較多，密毛魔芋僅於其中1個樣區記錄到單株。

結果也顯示，台灣魔芋可能偏好土壤較薄、光線較低且岩石裸露度較高的生長環境；而密毛魔芋可能偏好土壤較厚、光照較充足的坡地環境。

自管處向中央社記者透露，當時調查時間為10月至12月，已接近魔芋屬植物進入休眠時期，部分植株可能已落葉或地下休眠狀態，導致調查到的植株數量偏低。因此決定今年至明年重新展開較長時間的調查，盼能更完整掌握實際分布狀況。

自管處表示，113年調查受限調查季節與空間範圍，不足以全面反映其全年分布與族群動態。今年將委託專業團隊執行跨季節、跨年度的長時間研究與監測工作，建立魔芋屬植物分布資料與棲地特性資訊，幫助擬定更精準的保育策略。

土壤 跨年

延伸閱讀

嘉義番茄農崩潰！280萬收成因一陣東風泡湯 專家鑑定除草劑害植株病變

碳交所攜手台灣大學 共商ETS下農業轉型

木棒聯賽／韓冠廷2安3打點 壽山分組1晉3階

土方之亂 工程會主委陳金德遭點名

相關新聞

初一屏東縣長周春米連跑11廟 發放瑞馬春騰小紅包

今天大年初一，屏東縣長周春米一早就展開全縣廟宇走春拜年行程，發送縣府「瑞馬春騰」1元小紅包，向鄉親傳遞新春祝福。周春米一...

陳其邁初一走春首站拜關聖帝君 新春願望盼兩岸和平、朝野和諧

農曆大年初一，高雄市長陳其邁今天前往阿蓮區「薦善堂」參香祈福，發放新春小紅包，陳其邁受訪時被問到新春願望，他說希望兩岸和...

農田慘成綠鬣蜥自助餐 屏議員盼納挖蛋獎勵根治

屏東綠鬣蜥移除量逐年增加，農民無奈大半片紅豆田遭啃食，宛如「自助餐吃到飽」；屏東縣議員洪宗麒認為，成蜥抓不勝抓，應開放農...

屏東2025年綠鬣蜥移除量破13萬隻 創歷年新高

外來種綠鬣蜥數量氾濫，屏東去年移除量逾13萬隻不僅創當地新高，也續居全國之冠；為降低對農作物造成損害，屏東縣府陸續啟動「...

南橫溪底便道沖毀 高雄「這3里」明停班課

高雄市已經連放兩天颱風假，明天恢復正常上班上課，不過桃源區因為南橫公路勤和溪底便道沖毀因素，交通受影響。桃源區公所晚間宣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。