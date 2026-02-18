解密壽山「雷公槍」 自管處研究魔芋生長分布規律

「雷公槍」又名密毛魔芋，是台灣特有植物。壽山國家自然公園內有密毛魔芋與台灣魔芋，自管處近年曾進行調查，結果不如預期，僅3個樣區調查到魔芋植株，決定今年起重新展開更長時間的調查。

台灣目前共有4種魔芋屬植物，其中台灣魔芋（Amorphophallus henryi）與密毛魔芋（Amorphophallus hirtus）為台灣特有種，主要分布於西南部低海拔地區。魔芋屬植物具獨特的生長週期，每年秋冬進入休眠期，隔年春夏開花結果，其大型佛焰花序與特殊外觀，常吸引遊客駐足觀察。

而壽山國家自然公園內有台灣魔芋與密毛魔芋，為了解其空間分布現況及棲地特性，內政部國家公園署國家自然公園管理處曾於民國113年進行系統性調查。

自管處表示，當時調查沿著壽山主要步道系統進行，在每約400公尺設置1處監測樣區，共設置20個樣區。結果顯示，在20個樣區中，僅有3個樣區調查到魔芋植株，其中台灣魔芋數量較多，密毛魔芋僅於其中1個樣區記錄到單株。

結果也顯示，台灣魔芋可能偏好土壤較薄、光線較低且岩石裸露度較高的生長環境；而密毛魔芋可能偏好土壤較厚、光照較充足的坡地環境。

自管處向中央社記者透露，當時調查時間為10月至12月，已接近魔芋屬植物進入休眠時期，部分植株可能已落葉或地下休眠狀態，導致調查到的植株數量偏低。因此決定今年至明年重新展開較長時間的調查，盼能更完整掌握實際分布狀況。

自管處表示，113年調查受限調查季節與空間範圍，不足以全面反映其全年分布與族群動態。今年將委託專業團隊執行跨季節、跨年度的長時間研究與監測工作，建立魔芋屬植物分布資料與棲地特性資訊，幫助擬定更精準的保育策略。