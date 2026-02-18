春遊馬祖步道 欣賞自然生態、戰地風貌與海景

快訊

中央社／ 連江縣18日電

馬祖國家風景區管理處表示，春節期間，民眾想在馬祖感受初春氣息，不妨走訪特色步道，如南竿四維生態園區步道、莒光東洋山步道，以及東引世尾山步道等，欣賞自然生態、戰地風貌與海景。

馬祖國家風景區管理處新聞資料指出，去年底甫開放的四維生態園區，是馬祖第一座被步道環繞的軍事文化空間。園區內除保留昔日戰時的碉堡，砲陣地與通氣孔等建築外，還結合植物生態與海景。

馬管處指出，四維生態園區內共有2條步道，大環線步道適合喜歡登高望遠的民眾，可將北竿、高登、亮島等島嶼盡收眼底；小環線步道則能欣賞馬祖原生種植物，並穿過由密集樹木組成的「龍貓隧道」。當春季暖陽穿過樹木空隙灑下，步道路面上散落點點金黃光線，景緻引人入勝。

莒光的東洋山步道位於東莒島的東側海岸，分為南北2側，沿著步道往上，可看到由一棟棟傳統石屋組成，靠海獨立的福正聚落，以及迎風生長的多樣海濱植物。北側觀景台可遠眺東莒島燈塔與鄰近的顯礁、海蝕溝地景；南側步道終點位於神秘小海灣上方，設有岩石觀景台，視野遼闊。

世尾山步道位於東引最東側山脈，串聯東引燈塔與烈女義坑，步道四周為高約100公尺的海崖地形，整體景色壯觀。海崖上可看到近乎垂直的岩石節理，在海水侵蝕及風化作用下，形成東引獨特的「烈女義坑」、「一線天」等罕見地形景觀。

馬管處告訴中央社記者，為推廣永續旅遊，持續推廣「徒步慢旅」，呼籲民眾以步行方式，深入探訪全縣四鄉五島各個景點與步道，感受島嶼的自然生態、戰地歷史與人文風貌。

步道 馬祖 生態園區

