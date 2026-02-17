急救13分搶命！澎湖縣長陳光復跌倒一度失去心跳 三總團隊曝病況

澎湖縣長陳光復今天下午在文化局演藝廳摔下階梯，陳當場昏迷一度失去呼吸心跳，送三軍總醫院澎湖分院急救約13分鐘才恢復心跳，但陳狀況仍不樂觀，家屬決定後送台灣本島，已完成醫療專機申請，目前專機已起飛，降落小港機場後將直接送高雄榮總急救。

三總澎湖分院副院長田烱璽今下午解釋陳光復病情，田指出，陳光復縣長送院前就無呼吸心跳，到院後以心肺復甦術急救，並給予升壓藥，急救13分鐘後，約3點31分恢復心跳、血壓。

田烱璽說，因陳光復是跌倒受傷，推測是頭部重創，先做全身電腦斷層，因詳細病況細節屬於個資，但初步排除昏迷、心跳停止是心血管疾病所致，但是否心律不整造成，仍無法釐清，也就是造成陳光復跌倒昏迷的原因仍待查。

田烱璽說，後續針對腦部出血狀況做檢查，掌握充分訊息之後馬上啟動醫療後送，隨即聯繫高雄榮總團隊備便，約5點47分離開澎湖分院，後由醫療專機後送台灣本島治療。