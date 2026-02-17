陳光復踩空階梯跌倒昏迷！直升機後送高雄榮總救治 預計18時抵達

70歲的澎湖縣長陳光復今天在當地參加活動時，不慎踩空階梯跌倒呈現昏迷，緊急送三總澎湖分院急救，目前已由直升機後送，預計晚間6時抵達高雄榮民總醫院救治。

高雄榮總證實，陳光復搭乘直升機在下午5時30分起飛，預計晚間6時送至高雄榮總救治。

陳光復生於1955年10月25日台灣光復紀念日，去年10月滿70歲。

陳光復今天下午準備進入澎湖縣演藝廳向在場民眾賀年時，不慎踩空階梯，頭部撞傷昏迷，隨行人員措手不及；後由澎湖消防局緊急護送至三總澎湖分院救治。

三總澎湖分院截至下午5時50分止，尚未出面說明陳光復目前狀況；澎湖縣政府相關主管都在澎湖分院待命，另外包括縣議會議長及幾名議員，稍早也都來到澎湖分院關心陳光復狀況。