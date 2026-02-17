聽新聞
陳光復摔下樓梯頭部重創 綠營澎湖縣黨部主委趕赴醫院陪伴
澎湖縣長陳光復今天下午在文化局演藝廳參加表演活動時，不慎從階梯摔落，傳出陳當場昏迷，目前已送三軍總醫院澎湖分院急救，病情仍待縣府、院方對外說明；民進黨澎湖縣黨部主委顏家康說，陳光復縣長現正在做檢查，預計後送高雄榮總進一步治療。
陳光復春節行程滿檔，下午2時40分許抵達演藝廳大廳，向民眾分送福袋，約3時許下樓時疑似失足摔下樓梯，因撞擊頭部受傷，目前仍在醫院急救。
縣府人員對於陳光復狀況所知不多，後由顏家康趕赴醫院陪伴，澎湖縣消防局長許文光說，縣長送醫後在三總澎湖分院急診室做檢查；至於送醫前狀況，許則強調有恢復意識，未多談病情。
顏家康說，陳光復縣長目前在急診室做檢查，預計後送高雄榮總進一步治療，他還未與縣長講上話，狀況待後續再跟大家說明。
