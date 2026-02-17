快訊

一度失去呼吸心跳！澎湖縣長陳光復摔落樓梯疑腦出血 後送本島治療

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
澎湖縣長陳光復。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
澎湖縣陳光復今天下午在文化局演藝廳參加表演活動時，不慎從階梯摔落，傳出陳當場昏迷，已送三軍總醫院澎湖分院急救；據了解，陳光復跌倒時一度失去呼吸心跳，後經現場人員CPR已恢復生命徵象，但送醫後仍無意識，家屬決定後送台灣本島，已完成醫療專機申請，預計下午5點45分起飛，後送高雄榮總。

陳光復春節行程滿檔，下午2時40分許抵達演藝廳大廳，向民眾分送福袋，約3時許下樓時疑似失足摔下樓梯，因撞擊頭部受傷，導致顱內出血，一度在現場失去呼吸心跳。

縣府人員對於陳光復狀況所知不多，後由顏家康趕赴醫院陪伴，澎湖縣消防局長許文光說，縣長送醫後在三總澎湖分院急診室做檢查；至於送醫前狀況，許則未多談病情。

顏家康說，陳光復縣長目前在急診室做檢查，預計後送高雄榮總進一步治療，他還未與縣長講上話，狀況待後續再跟大家說明。

據了解，陳光復已完成醫療專機後送，負責離島醫療專機勤務的凌天航空已完成後送整備，預計下午5點45分專機將自澎湖起飛直奔小港機場，再由救護車轉送榮總急救，機上將有兩位隨行醫護人員應對緊急情況。

澎湖縣 陳光復

