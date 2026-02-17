快訊

撞到頭部昏迷！澎湖縣長陳光復春節發福袋 失足摔下樓梯緊急送醫

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
澎湖縣長陳光復早上還在發紅包，下午就失足昏迷。圖／取自陳光復臉書
澎湖縣長陳光復早上還在發紅包，下午就失足昏迷。圖／取自陳光復臉書

澎湖縣陳光復今天下午在文化局演藝廳參加表演活動時，不慎從階梯摔落，傳出陳當場昏迷，目前已送三軍總醫院澎湖分院急救，病情仍待縣府、院方對外說明。

陳光復春節行程滿檔，下午2時40分許抵達演藝廳大廳，向民眾分送福袋，約3時許下樓時疑似失足摔下樓梯，因撞擊頭部受傷，目前仍在醫院急救。

【中央社／澎湖縣17日電】

農曆春節的舞鈴劇場「奇幻旅程」今天在澎湖登場，湧入近800人，澎湖縣長陳光復在進入演藝廳時不慎踩空階梯跌倒，頭部撞傷昏迷，緊急送三總澎湖分院救治，不排除後送至高雄榮總醫治。

澎湖縣長陳光復、馬公市長黃健忠、澎湖縣政府秘書長林文藻、文化局長陳鈺雲、警察局長林樹國和民進黨澎湖縣黨部主委顏家康等人也到場觀賞，同時發送每位入場民眾1個馬年「百福具臻」福袋。

陳光復在準備進入演藝廳向在場民眾賀年時，不慎踩空階梯，頭部撞傷昏迷，隨行人員措手不及，後由澎湖消防局緊急護送至三總澎湖分院救治。此表演活動仍如常演出。

澎湖文化局表示，舞鈴劇場成立於民國75年，迄今有70年歷史，早年以童玩「扯鈴」為圓心，融合現代科技、美學與劇場表演藝術型式，曾先後於美國、加拿大、日本等30個國家與國內台北、台中國家歌劇院等演出超過1000場，在國際上獲得極大的肯定與迴響，今年首度應邀在春節抵澎公演2天。

文化局表示，舞鈴劇場今天演出「奇幻旅程」，講述在午夜12時鐘聲響起的那一刻，通往奇幻世界的入口開啟，小女孩帶領同伴共度一段探索夢想、尋找愛與友誼的冒險旅程，演出時間分別於今天下午3時、晚間7時30分及18日下午3時。

