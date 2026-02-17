快訊

與淫魔富豪艾普斯坦往來書信曝光 凱悅飯店董事長請辭

初一屏東縣長周春米連跑11廟 發放瑞馬春騰小紅包

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣長周春米（左四）一早就展開全縣廟宇走春拜年行程，發送縣府「瑞馬春騰」1元小紅包，並與民眾合影。記者潘奕言／攝影
屏東縣長周春米（左四）一早就展開全縣廟宇走春拜年行程，發送縣府「瑞馬春騰」1元小紅包，並與民眾合影。記者潘奕言／攝影

今天大年初一，屏東縣長周春米一早就展開全縣廟宇走春拜年行程，發送縣府「瑞馬春騰」1元小紅包，向鄉親傳遞新春祝福。周春米一整天共拜了11座廟宇，有鄉親聽到縣長要來發紅包，一早就前來排隊，希望搶得一年好彩頭。

周春米從上午9時開始，一連前往東石徐府廟、都城隍廟、慈鳳宮、玉皇宮、楠仔樹腳天后宮、大埔北極殿、歸來慈天宮、公館天后宮、鎮溪宮、崇蘭昌黎殿、華山萬福宮11座廟宇參拜，行程排到下午5時。

不少民眾一大早就到廟宇參拜，祈求新的一年平安順利，聽到縣長要來發紅包，立即排隊等著領紅包。有長輩領到紅包開心表示，「領到縣長的小紅包感覺特別有過年的味道」；有家長笑帶孩子領紅包表示，「不只討吉利，也留下很棒的回憶」。

縣府今年發放的「瑞馬春騰」1元小紅包，以奔騰躍動的駿馬為主視覺，搭配象徵屏東原住民族文化意涵的陶壺與百合花元素，設計活潑討喜、寓意吉祥，吸引民眾爭相索取，民眾拿到後直呼「可愛又有收藏價值」。

周春米表示，希望讓每一個收到小紅包的鄉親，都能感受到新春祝福與心意。新的一年除了祝福大家「馬上快樂」，也歡迎全國民眾一起到屏東縣旅遊走春，在南國溫暖的氣候與濃濃的人情味中開始新的一年。

屏東縣長周春米（左三）一早就展開全縣廟宇走春拜年行程，發送縣府「瑞馬春騰」1元小紅包，並與民眾合影。記者潘奕言／攝影
屏東縣長周春米（左三）一早就展開全縣廟宇走春拜年行程，發送縣府「瑞馬春騰」1元小紅包，並與民眾合影。記者潘奕言／攝影
屏東縣長周春米（右二）一早就展開全縣廟宇走春拜年行程，發送縣府「瑞馬春騰」1元小紅包，並與民眾合影。記者潘奕言／攝影
屏東縣長周春米（右二）一早就展開全縣廟宇走春拜年行程，發送縣府「瑞馬春騰」1元小紅包，並與民眾合影。記者潘奕言／攝影

紅包 馬年 周春米

延伸閱讀

枋山首座日照中心啟用 屏東縣府：補齊偏鄉資源

客家親子大戲「燈怪」2/26屏東開春上演 帶大家走進奇幻劇場

春安開跑 周春米校閱警民力 屏東警啟動威力掃蕩

屏東「奇幻大津」今點燈 周春米邀沉浸夜光森林之美

相關新聞

初一屏東縣長周春米連跑11廟 發放瑞馬春騰小紅包

今天大年初一，屏東縣長周春米一早就展開全縣廟宇走春拜年行程，發送縣府「瑞馬春騰」1元小紅包，向鄉親傳遞新春祝福。周春米一...

陳其邁初一走春首站拜關聖帝君 新春願望盼兩岸和平、朝野和諧

農曆大年初一，高雄市長陳其邁今天前往阿蓮區「薦善堂」參香祈福，發放新春小紅包，陳其邁受訪時被問到新春願望，他說希望兩岸和...

農田慘成綠鬣蜥自助餐 屏議員盼納挖蛋獎勵根治

屏東綠鬣蜥移除量逐年增加，農民無奈大半片紅豆田遭啃食，宛如「自助餐吃到飽」；屏東縣議員洪宗麒認為，成蜥抓不勝抓，應開放農...

屏東2025年綠鬣蜥移除量破13萬隻 創歷年新高

外來種綠鬣蜥數量氾濫，屏東去年移除量逾13萬隻不僅創當地新高，也續居全國之冠；為降低對農作物造成損害，屏東縣府陸續啟動「...

影／陳其邁最後一次以市長身分拜年 細數台積電等多項不可能任務

高雄市長陳其邁今年底即將卸任，今天發表談話跟市民朋友拜年，並細數上任5年來完成的台積電2奈米廠量產、輕軌成圓、果嶺公園、...

高雄六合夜市新春不撤攤 白天也有年味

高雄六合國際觀光夜市迎接春節連假，過了今晚擺攤後，明天起到2月25日，攤商不撤攤。六合夜市管委會表示，雖攤商晚上才做生意...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。