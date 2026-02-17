初一屏東縣長周春米連跑11廟 發放瑞馬春騰小紅包

今天大年初一，屏東縣長周春米一早就展開全縣廟宇走春拜年行程，發送縣府「瑞馬春騰」1元小紅包，向鄉親傳遞新春祝福。周春米一整天共拜了11座廟宇，有鄉親聽到縣長要來發紅包，一早就前來排隊，希望搶得一年好彩頭。

周春米從上午9時開始，一連前往東石徐府廟、都城隍廟、慈鳳宮、玉皇宮、楠仔樹腳天后宮、大埔北極殿、歸來慈天宮、公館天后宮、鎮溪宮、崇蘭昌黎殿、華山萬福宮11座廟宇參拜，行程排到下午5時。

不少民眾一大早就到廟宇參拜，祈求新的一年平安順利，聽到縣長要來發紅包，立即排隊等著領紅包。有長輩領到紅包開心表示，「領到縣長的小紅包感覺特別有過年的味道」；有家長笑帶孩子領紅包表示，「不只討吉利，也留下很棒的回憶」。

縣府今年發放的「瑞馬春騰」1元小紅包，以奔騰躍動的駿馬為主視覺，搭配象徵屏東原住民族文化意涵的陶壺與百合花元素，設計活潑討喜、寓意吉祥，吸引民眾爭相索取，民眾拿到後直呼「可愛又有收藏價值」。